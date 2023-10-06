«Тото на 100 процентов вовлечен в работу команды». Хэмилтон – о пропуске Вольффом второго Гран-при подряд

Тото Вольфф не приехал на Гран-при Катара и пропустил вторую гонку подряд.

Босс «Мерседеса» ранее не присутствовал на Гран-при Японии – Вольфф перенес операцию на колене и продолжает процесс восстановления. И в Японии, и в Катаре Вольффа замещает директор по развитию гонщиков и экс-пилот «Формулы-1» Жером Д′ .

В свою очередь , высказываясь по данному вопросу, заявил, что у Вольффа есть полное право иногда пропускать Гран-при – даже если это не вызвано сторонними обстоятельствами, а при желании отдохнуть.

« участвует в каждом совещании. Хоть он и не присутствует здесь лично, он все равно принимает участие во всех совещаниях. Так что он на все 100 процентов вовлечен в работу команды, хотя физически его нет в стране.

В любом случае, Тото очень много работал, чтобы построить эту команду и помочь ей пройти этот путь. Так что он может и пропускать какие-то уик-энды. Он босс. Черт, если бы я был владельцем команды, то точно не приезжал бы на каждый уик-энд!

При этом не то чтобы Тото брал выходной. Но вы понимаете, о чем я. При желании у него есть полное право на то, чтобы пропускать гоночные уик-энды. Другое дело, что сейчас он просто восстанавливается», – рассказал Хэмилтон.

Вольфф из дома передал приказ Расселлу пропустить Хэмилтона. Босс «Мерседеса» не отправился на Гран-при Японии из-за операции (AMuS)