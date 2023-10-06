Фернандо Алонсо: «Ферстаппена будут еще больше сравнивать с Михаэлем Шумахером, Макс продолжит завоевывать титулы»

Фернандо Алонсо высказался о сравнениях Макса Ферстаппена с Михаэлем Шумахером.

Пилот « » высоко оценил выступления коллеги из « ». В эти выходные Ферстаппен может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1».

«Что за невероятный сезон, столько побитых рекордов. Гонок очень много, и непростых гонок – иногда они получаются трудными из-за погодных условий. В июне и июле, думаю, на всех этапах были дожди.

Можно лишь высказать уважение, если человек не допускает ошибок и выполняет свою работу каждое воскресенье», – сообщил испанец.

Отвечая на вопрос о параллелях между борьбой с нидерландцем и с семикратным чемпионом мира , отметил, что грядущий сезон может сложиться «даже лучше для ».

«Честно говоря, он продолжит завоевывать титулы. Так что мы еще больше будем сравнивать его с Михаэлем в будущем», – добавил Алонсо.

Льюис Хэмилтон: «Не стал бы оценивать Ферстаппена. Но и он, и его команда в этом году были феноменальны и задрали планку еще выше»

Гельмут Марко: «Ферстаппен вновь и вновь удивляет, квалификационные круги выглядят невозможными, нет пределов ожиданиям»

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