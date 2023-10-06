Фернандо Алонсо: «Ферстаппена будут еще больше сравнивать с Михаэлем Шумахером, Макс продолжит завоевывать титулы»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Фернандо Алонсо высказался о сравнениях Макса Ферстаппена с Михаэлем Шумахером.

Пилот «Астон Мартин» высоко оценил выступления коллеги из «Ред Булл». В эти выходные Ферстаппен может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1».

«Что за невероятный сезон, столько побитых рекордов. Гонок очень много, и непростых гонок – иногда они получаются трудными из-за погодных условий. В июне и июле, думаю, на всех этапах были дожди.

Можно лишь высказать уважение, если человек не допускает ошибок и выполняет свою работу каждое воскресенье», – сообщил испанец.

Отвечая на вопрос о параллелях между борьбой с нидерландцем и с семикратным чемпионом мира Шумахером, Фернандо отметил, что грядущий сезон может сложиться «даже лучше для Макса».

«Честно говоря, он продолжит завоевывать титулы. Так что мы еще больше будем сравнивать его с Михаэлем в будущем», – добавил Алонсо.

Льюис Хэмилтон: «Не стал бы оценивать Ферстаппена. Но и он, и его команда в этом году были феноменальны и задрали планку еще выше»

Гельмут Марко: «Ферстаппен вновь и вновь удивляет, квалификационные круги выглядят невозможными, нет пределов ожиданиям»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cap Obvious
Ребят, а вот этот Великий Алонсо, это же клиника, верно понимаю?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Ответ Cap Obvious
Ребят, а вот этот Великий Алонсо, это же клиника, верно понимаю?
Я стараюсь верить что это стёб, но иногда такое выдает что не каждая клиника его примет))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Donor
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Даже Алонсо не такого мнения о себе, как его верный друг Великий Алонсо.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ Мадина Уйгурова
всех более менее интересных и талантливых пилотов очень часто сравнивают с Сенной или Шумахером. Никто не сравнивают с Хэмилтоном никого, и это не потому, что Льюис действующий пилот, а потому, что он не имеет какой-то фишки, не запомнился ничем, ни риском, ни какими-то особенностями в прохождении поворотов, ни отношением к механикам и т.д. Хоть бы раз сказали там: Макс пролил пелетон как Льюис в Бразилии в 2021. Так нет же. Все итак все понимают
Хэм - брызги современности, но не истории точно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nothern Lord
Ответ Мадина Уйгурова
всех более менее интересных и талантливых пилотов очень часто сравнивают с Сенной или Шумахером. Никто не сравнивают с Хэмилтоном никого, и это не потому, что Льюис действующий пилот, а потому, что он не имеет какой-то фишки, не запомнился ничем, ни риском, ни какими-то особенностями в прохождении поворотов, ни отношением к механикам и т.д. Хоть бы раз сказали там: Макс пролил пелетон как Льюис в Бразилии в 2021. Так нет же. Все итак все понимают
Согласен. Вот только и с Ферстаппеном кто-то вряд ли будет сравнивать.
Самовозники, берущие титулы без борьбы, остаются в истории, но не в памяти людей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
всех более менее интересных и талантливых пилотов очень часто сравнивают с Сенной или Шумахером. Никто не сравнивают с Хэмилтоном никого, и это не потому, что Льюис действующий пилот, а потому, что он не имеет какой-то фишки, не запомнился ничем, ни риском, ни какими-то особенностями в прохождении поворотов, ни отношением к механикам и т.д. Хоть бы раз сказали там: Макс пролил пелетон как Льюис в Бразилии в 2021. Так нет же. Все итак все понимают
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
С Шумахером никого из новых пацанов сравнивать уже нельзя. Фернандо Алонсо лично гонялся с пиковым Красным Бароном почти 20 лет назад, боролся с ним тет-а-тет за чемпионство и выиграл это сражение, и даже не одно. Алонсо это делал 20 лет назад и он до сих пор в Ф1, до сих пор радует болельщиков своим гениальным пилотажом, до сих пор разрывает весь пелетон, и до сих пор выигрывал бы титулы за титулом будь у него чемпионская машина, он до сих пор лучший. Кого и можно сравнивать с Шумахером, так это Фернандо Алонсо. А повелителя Пересов и Албонов можно только сравнивать с Феттелем, такой же газированный самовозник проекта Ньюи. У меня все.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий