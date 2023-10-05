«Ф-1» обсуждает отказ от 18-дюймовых дисков в 2026 году (Autosport)

« » может отказаться от нынешнего поколения колес.

В 2022 году диаметр дисков был увеличен с 13 до 18 дюймов, масса колес повысилась на 14 кг.

С сезона-2026 серия может перейти на более узкие и меньшие по диаметру колеса в попытке снизить массу болидов. По информации Autosport, «Формула-1» обсуждает отказ от 18-дюймовых дисков. Предполагается, что возврат к 13 дюймам не рассматривается. Компромиссным вариантом может стать использование 16-дюймовых дисков.

Ширина машин «Ф-1» снизится на 10 см в 2026-м, колесная база – на 20 см, прижимная сила – на 40 процентов (AMuS)

В «Ф-1» опять воюют с гибкими крыльями. Но почему они каждый год возвращаются? У них внутри правда поролон?