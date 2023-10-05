Чемпион «Ф-3» Бортолето стал пилотом программы «Макларена»

«Макларен» объявил о подписании Габриэля Бортолето в программу молодых гонщиков.

Новый чемпион «Формулы-3» будет работать под началом пятикратного победителя «24 часов Ле-Мана» и бывшего экс-пилота «Формулы-1» Эмануэле Пирро, который возглавляет программу.

Помимо 18-летнего бразильца «Макларен» поддерживает гонщика «Индикара» Пато О’Уорда, резервиста «Ф-1» Рио Хиракаву и юниора Уго Угочукву.

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