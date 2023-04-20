«Макларен» запустил новую программу развития гонщиков

Теги Макларен Индикар 24 часа Ле-Мана Формула-1 Формула E Эмануэле Пирро Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Макларен Формула E Авто

«Макларен» объявил о запуске новой программы, которая поддержит талантливых пилотов.

Возглавил проект бывший гонщик «Формулы-1» и победитель «24 часов Ле-Мана» Эмануэле Пирро. Программа будет помогать пилотам от картинга до профессиональных серий получить опыт в «Ф-1», а также потенциально найти работу в командах «Макларена» в «Ф-1», «Индикаре» или «Формуле E».

В данный момент в программу вошли гонщик «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд, резервный пилот «Макларена» в «Ф-1» Алекс Палоу и юниор Уго Угочукву.

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3 комментария

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Марат Кагин
переманивать пилотов выходит дороже чем программа молодых пилотов?
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Paninaro
Может лучше запустить программу по поиску инженеров-конструкторов? Зак чем угодно занимается, кроме роста результатов на трассе.
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Minuvert
Зачем растить свои таланты если можно поступить как с Пиастри?)
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