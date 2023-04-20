«Макларен» запустил новую программу развития гонщиков
«Макларен» объявил о запуске новой программы, которая поддержит талантливых пилотов.
Возглавил проект бывший гонщик «Формулы-1» и победитель «24 часов Ле-Мана» Эмануэле Пирро. Программа будет помогать пилотам от картинга до профессиональных серий получить опыт в «Ф-1», а также потенциально найти работу в командах «Макларена» в «Ф-1», «Индикаре» или «Формуле E».
В данный момент в программу вошли гонщик «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд, резервный пилот «Макларена» в «Ф-1» Алекс Палоу и юниор Уго Угочукву.
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