«Макларен» заключил «стратегический альянс» с командой «Индикара» «Хункос»

Теги Макларен Индикар Эрроу Макларен Авто

«Макларен» объявил о подписании соглашения с командой «Индикара» «Хункос».

Компания, выступающая в американской серии под брендом «Эрроу Макларен», заключила «стратегический альянс» с «Хункосом».

Команды будут рассматривать данный альянс как «возможность для развития талантов с потенциалом для накопления опыта инженерами, механиками и пилотами», – говорится в заявлении «Макларена».

Сотрудничество начнется с сезона-2024.

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