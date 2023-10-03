«Макларен» заключил «стратегический альянс» с командой «Индикара» «Хункос»

«Макларен» объявил о подписании соглашения с командой « » «Хункос».

Компания, выступающая в американской серии под брендом « », заключила «стратегический альянс» с «Хункосом».

Команды будут рассматривать данный альянс как «возможность для развития талантов с потенциалом для накопления опыта инженерами, механиками и пилотами», – говорится в заявлении «Макларена».

Сотрудничество начнется с сезона-2024.

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