«Макларен» заключил «стратегический альянс» с командой «Индикара» «Хункос»
«Макларен» объявил о подписании соглашения с командой «Индикара» «Хункос».
Компания, выступающая в американской серии под брендом «Эрроу Макларен», заключила «стратегический альянс» с «Хункосом».
Команды будут рассматривать данный альянс как «возможность для развития талантов с потенциалом для накопления опыта инженерами, механиками и пилотами», – говорится в заявлении «Макларена».
Сотрудничество начнется с сезона-2024.
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