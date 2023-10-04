Педро де ла Роса: «Перес не добрал много очков из-за аварий и слабых выступлений в квалификациях. И все равно он «всего лишь» второй в чемпионате»
Де ла Роса не считает сезон Переса провальным.
Бывший пилот «Формулы-1» высказался о том, как для мексиканского гонщика складывается нынешний чемпионат.
Переса зачастую критикуют за сильное отставание от Ферстаппена и большое количество не использованных шансов.
«Если посмотреть на его сезон, то можно сделать вывод, что Перес не добрал очень много очков из-за аварий и слабых выступлений в квалификациях. И все равно он «всего лишь» второй в чемпионате.
Если ситуация исправится и дела снова пойдут хорошо, то Перес заработает еще много очков и точно удержит Хэмилтона позади. Ведь не стоит забывать, что «Мерседес», «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» зачастую уступают «Ред Булл» от 0,2 секунды на круге. Так что нас ждет интересный спринт до конца чемпионата», – рассказал де ла Роса.
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