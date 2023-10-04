Серхио Перес о целях на Гран-при Катара: «У меня будет два шанса выиграть заезд»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Катара Авто

Перес хочет выиграть Гран-при Катара.

Пилот «Ред Булл» рассказал о своих целях на предстоящий этап, отметив, что постарается одержать победу в спринте или в воскресной гонке.

В то же время Макс Ферстаппен может официально оформить титул чемпиона 2023 года на этом этапе – для этого Ферстаппену достаточно будет финишировать шестым в субботнем спринте.

«Мы еще в 2021 году заметили, что там очень непростая трасса. На показатели сцепления машины с треком сильно влияют свойства асфальта и песок, который постоянно выносит ветром, так что ты постоянно должен быть начеку.

Добавляет трудностей и формат уик-энда со спринтом. Задачу сразу найти оптимальные настройки болида выполнить непросто. Хотя ночная гонка – это всегда интересно. А с учетом очень жаркой погоды нам также потребуется бережно работать с шинами.

У меня будет два шанса выиграть заезд. Мы приезжаем в Катар в статусе обладателей Кубка конструкторов, и мне бы хотелось подтвердить это на трассе. Мы сделаем все, чтобы оптимальным образом подготовиться к этапу», – рассказал Перес.

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