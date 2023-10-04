Льюис Хэмилтон: «Мы обязательно еще выиграем гонку. И это, вероятно, станет главным триумфом в моей карьере»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон верит в способность «Мерседеса» вернуться на 1-е место.

Пилот «Мерседеса» поделился ожиданиями от следующего сезона и оценил перспективы команды.

Хэмилтон ранее побеждал во всех без исключения сезонах с момента начала карьеры в «Формуле-1» в 2007 году.

Серия прервалась в сезоне-2022 – а единственную победу в том чемпионате «Мерседесу» принес Джордж Расселл.

По словам Хэмилтона, следующую выигранную гонку, учитывая преимущество «Ред Булл» в последние годы, он сможет назвать величайшим достижением в своей карьере.

«Когда ты не чувствуешь баланса, находясь за рулем болида, желание рисковать снижается. Я надеюсь, что тот объем данных, собранных нами в этом году, повлияет на разработку болида следующего года. На это надеются все в «Мерседесе». Мы должны всегда верить в достижение своих целей. И никогда не сдаваться.

Мы обязательно еще выиграем. Мы способны на это. Мы еще окажемся на верхней ступеньке подиума. И это, вероятно, станет главным триумфом в моей карьере», – рассказал Хэмилтон.

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1 комментарий

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Mortimer1
Т.е не титул в чемпионате а очередная(100+) победа в одной гонке станет вершиной карьеры хэма. Понятно)
+3
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