Никита Мазепин: «Я не прекращу работать от имени всех отмененных атлетов, в том числе себя»

Никита Мазепин рассказал о трудностях в спортивной карьере.

Также бывший пилот «Формулы-1» также заверил, что продолжит бороться за права «отмененных» атлетов.

«Европа остается для меня закрытой. Меня впустили в Италию по национальной визе, но это все, куда мне разрешили поехать. Казалось бы, в современном мире путь должен быть быстрее, но все так, как оно есть.

Разумеется, ничто из этого не помогает развитию спортивной карьеры, когда ты не можешь свободно перемещаться и вести переговоры. Но остается необходимость в тренировках и подготовке к соревнованиям, так что я работаю над своим здоровьем и держу себя в форме.

Я не прекращу работать от имени всех отмененных атлетов, в том числе себя», – написал Мазепин.

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