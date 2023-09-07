Никита Мазепин «приветствует» заявление Томаса Баха: «Для российских спортсменов важно оставаться частью олимпийского движения»

Теги Формула-1 Томас Бах Никита Мазепин Авто

Никита Мазепин поддержал слова Томаса Баха о допуске спортсменов в Олимпиаде.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Мы приветствуем недавнее заявление Томаса Баха. Рад, что нас услышали. Для российских спортсменов важно оставаться частью олимпийского движения и продолжать участвовать в международных соревнованиях, особенно в Олимпиаде. Спортсмены должны оцениваться по своим результатам, к которым они идут всю свою жизнь», – приводит слова экс-гонщика «Формулы-1» пресс-служба фонда «Мы выступаем как один».

Никита также высказался в своих соцсетях:

«В следующем году наши бадминтонисты будут допущены к международным соревнованиям, спортсмены из России выступят на кубке мира по самбо, а киберспортивная индустрия (которая, кстати, не отстраняла наших спортсменов от соревнований), как одна из самых молодых и прогрессивных, позволила российским спортсменам выступать под нашим флагом.

Тренд очевиден – двери российскому спорту открываются. Надеюсь, мы везде скоро к этому придем. А пока продолжаем помогать отстраненным по неспортивным причинам спортсменам из разных стран».

Бах о России в Париже-2024: «Мы даем четкие рекомендации. Но не думаю, что окончательное решение примем в ближайшие дни»

Томас Бах: «Спортивные бойкоты не имели никакого эффекта и были просто символическими. В большинстве случаев они наносили ущерб»

3 комментария

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Alestern
На каком основании нейтральный статус?.. вот что главное.. Всё остальное лирика.
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Башмак Нирванов
Ничего этого не будет.
Начнут ниматься с соревнований остальные команды и Бах откатит назад.
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Alex Legend
Основание нейтрального статуса может кто-нибудь объяснить?
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