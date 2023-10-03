Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Алонсо сражается с неидеальной машиной, Феттель скорее старался улучшить ее»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1 Марк Зурер Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Марк Зурер рассказал, в чем разница между Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем.

Алонсо заменил Феттеля в составе «Астон Мартин», когда немец завершил карьеру в конце 2022 года. Зурер проанализировал, почему Фернандо увереннее выступает в паре с Лансом Строллом, чем Себастьян.

«Я считаю, что как личности они разные. Поэтому Алонсо смотрится лучше в сравнении со Строллом, чем Феттель в прошлом.

Думаю, если машина неидеальна, Феттель тоже пилотировал неидеально. Мы видели это в «Феррари». Это означает, что болид должен вести себя в точности так, как он хочет – тогда он оказывался в своей лиге. В «Астон Мартин» такое не всегда получалось.

Алонсо менее восприимчив к недостаткам болида. Он просто сражается с машиной на трассе. Иногда это видно визуально.

Если болид плох, Феттель пытался вместе с инженерами исправить недостатки. Он не стремился сражаться с ней, сказав: «Ладно, так сойдет». Скорее он старался улучшить машину», – заявил комментатор и бывший пилот «Формулы-1».

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