«Свинью можно долго красить помадой, но в какой-то момент нужны изменения». Гюнтер Штайнер о новых боксах «Хааса»

Гюнтер Штайнер объяснил, зачем «Хаас» пошел на обновление боксов.

Американская команда впервые с момента основания в 2015 году существенно модифицировала боксы и привела их в соответствие современным стандартам «Формулы-1». Обновление обошлось « » в семизначную сумму.

«Боксы были теми же с самого начала. Но они в целом не эволюционируют, команды обычно пользуются ими по пять, шесть лет. Их нужно чинить, перекрашивать каждый год. В какой-то момент необходима замена.

В «Ф-1» некоторыми вещами правят тренды – как у обезьян. «Все это сделали, значит, мне тоже нужно». Обычно я против такого. Мне без разницы, где находятся консоли, если они работают. Для меня важнее эффективность. Не хочу быть самым трендовым парнем, если это не делает команду быстрее.

Необходимо задаваться вопросом, куда вкладывать деньги. Два года назад у нас не было финансов, в 2021-м мы испытывали трудности. Но инвестиции есть инвестиции. Если у тебя большие спонсоры, их тоже надо обслуживать. Невозможно всегда все делать по-старому, нужно идти в ногу со временем.

В то же время важна и экономия [четырех тонн массы], потому что цены на авиаперевозки взлетели. Так что вложения отобьются быстрее, чем восемь лет назад. Раньше это не было проблемой. Сейчас же мы оцениваем, сколько можем сэкономить на перевозках, и это большие деньги.

Теперь везде экраны, мы можем значительно больше сделать для спонсоров и так далее. Все стало интерактивнее, когда тут снимают. Можно довольно долго красить свинью помадой, но в какой-то момент нужны изменения. Пришло время разобраться с кое-какими вещами», – сообщил руководитель «Хааса».

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