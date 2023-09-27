Дэймон Хилл: «Ред Булл» отчаянно нуждается в помощнике для Ферстаппена»

Дэймон Хилл считает вклад Серхио Переса в успехи «Ред Булл» недостаточным.

По мнению чемпиона «Формулы-1» 1996 года, если соперники приблизятся к «Ред Булл», потребуется напарник более высокого уровня.

«[На Гран-при Японии] что-то пошло не так, и у [ ] возникли проблемы в первом повороте. А затем, думаю, закралось разочарование, и ситуация становилась все хуже и хуже. Маневр на Магнуссена – чистое отчаяние. Пожалуй, он был несколько раздражен тем, в каком положении оказался.

Я считаю, что команда отчаянно хочет заполучить помощника для Макса. Они знают, что до Макса фактически невозможно дотянуться.

Помните, как доминировал в « », и никто не мог справиться с ролью второго номера? Помню, как сказал Эдди Ирвайну: «Слушай, ты не можешь его победить. Просто выступай как можно лучше». Для гонщика такое звучит как анафема.

Всегда встречается человек, превосходящий тебя по способностям, если ты не Сенна, Хэмилтон, Макс Ферстаппен или другой великий гонщик – Фанхио, Джим Кларк. Победить таких пилотов очень трудно. Можно лишь приблизиться к ним и проделывать хорошую командную работу», – сообщил Хилл в подкасте F1 Nation.

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