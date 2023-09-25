Оскар Пиастри: «Гонки с высоким уровнем износа шин – самый важный аспект, над улучшением которого мне нужно работать»
Пиастри признал необходимость прибавлять на трассах с сильным износом покрышек.
Пилот «Макларена», оценивая свое выступление на Гран-при Японии, отметил то, что ему не хватило опыта гонок на трассах такого типа, как «Сузука», и раньше он просто не сталкивался с такими условиями.
«Я был недостаточно быстр на определенных этапах гонки. Вот эти гонки с очень высоким уровнем износа шин – вероятно, самый важный аспект, над улучшением которого мне нужно работать в данный момент.
Ни в одной из молодежных серий, где я выступал до «Ф-1», таких гонок просто нет. И единственный способ научиться – просто получать опыт выступлений в таких гонках. Так что да, если бы мне сейчас дали возможность второй раз проехать эту гонку, я бы точно изменил пару вещей.
Но в целом все это часть процесса обучения. И здорово понимать, что я способен финишировать на подиуме даже при понимании того, что мне нужно прибавлять в некоторых аспектах», – рассказал Пиастри.
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Пришел в формулу, в первый же год отлично(даже очень) показал свой уровень, да и причем ниразу не ныл и не превозмогал, да и с Ландо борется на равных.желаю ему всего самого наилучшего