Себастьян Феттель допустил возвращение в «Ред Булл»: «Мы с Марко обсуждаем данный вопрос»

Феттель может вернуться в «Ред Булл».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, что обсуждает с Гельмутом Марко возможность своего возвращения в «Ред Булл » в качестве советника для молодых пилотов.

Ранее Марко в интервью сам рассказывал, что в идеале хотел бы видеть своим преемником именно Феттеля.

«В последнее время в прессе было несколько заголовков на данную тему. Могу сказать, что мы с Гельмутом по-прежнему очень хорошо ладим, и мы поддерживаем связь, обсуждая данный вопрос.

Я бы не назвал эти обсуждения углубленными, скорее мы обсуждаем, какую роль я мог бы сыграть в команде. Посмотрим, в какой форме это сотрудничество будет возможным.

Что касается самого Гельмута, то его невозможно заменить. И давайте больше это не обсуждать. Он внес огромный вклад во все, чего команда смогла добиться с 2005 года. Вероятно, перед «Ред Булл» и не будет стоять задача напрямую заменить Марко.

При этом Гельмут сам неоднократно говорил о своем возможном уходе, однако он по-прежнему работает в команде», – рассказал Феттель.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?