Рикардо Патрезе: «Я бы сделал ставку на Пиастри, психологически он немного сильнее Норриса»

Патрезе советует «Макларену» сделать ставку на Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе считает, что команде «Макларен » стоит выбрать Оскара Пиастри основным гонщиком и в основном поддерживать его в стремлении выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Я бы сделал ставку на Пиастри. Мне кажется, психологически он немного сильнее Норриса, и в данный момент у Пиастри больше очков.

Зак Браун может принять такое решение. Подобное случилось со мной в сезоне-1983. У нас с Нельсоном Пике было почти одинаковое количество очков, но потом я попал в аварию в «Аква Минерале» в Имоле, и нам [команде «Брэбэм»] нужно было бороться с «Рено» и «Феррари».

И в итоге в команде приняли такое решение – в том числе потому, что у нас был не очень надежный мотор, а у «Феррари» и «Рено» было больше опыта работы с турбированными двигателями. И в команде сказали: «Ладно, раз уж Рикардо разбил болид в «Аква Минерале», для борьбы с конкурентами нам нужно сделать ставку на одного гонщика». И дали эту возможность Нельсону.

В команде решили, что я буду заниматься тестированием новых деталей двигателя, получая их на один Гран-при раньше Нельсона – и команда могла бы проверять, надежны они или нет. И уже после этого детали устанавливались на болид Нельсона.

Это был выбор команды, они все обсудили и посчитали, что это будет правильным решением. И так и получилось, потому что команда выиграла чемпионат с Нельсоном. И да, мной пожертвовали. Но будучи профессиональным гонщиком я принял это решение, потому что я работал на команду.

Это случилось после четвертого Гран-при сезона, то есть довольно рано. И это сработало. Нельсон выиграл чемпионат, а я выиграл финальный Гран-при сезона в ЮАР, после чего была большая вечеринка.

Что касается «Макларена», то Пиастри смотрится стабильнее, спокойнее, допускает меньше ошибок в сравнении с Норрисом. Ландо может показать фантастическое выступление в одной гонке – как было, например, в Монако. Но порой он сильнее чувствует давление и чаще ошибается, если сравнивать с Пиастри», – рассказал Патрезе.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?