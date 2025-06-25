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Гельмут Марко: «Линдблад выступит за «Ред Булл» в пятничной практике перед Гран-при Великобритании»

Марко высказался о сильных сторонах Линдблада.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил, что Арвид Линдблад выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

Также Марко поделился мнением о гоночных качествах Линдблада.

«Да, он выступит в пятничной практике перед Гран-при Великобритании. Линдблада выделяет психологическая устойчивость и уверенность в себе. Его шведско-индийская смесь происхождения явно хорошо подходит для «Формулы-1».

Да, мы готовимся на случай того, если что-то случится с Максом Ферстаппеном в контексте его ситуации со штрафными очками [и риском дисквалификации на одну гонку].

В данный момент у нас два резервных пилота – Линдблад и Аюму Иваса, чьи обязанности в «Ф-1» пересекаются с его расписанием выступлений в Японии.

У нас даже была договоренность об использовании на некоторых гонках резервных пилотов с другой командой, в какой-то момент один резервный пилот мог быть доступен для сразу трех команд. Очень непросто найти [резервного] гонщика, который бы находился в хорошей форме. Вот почему сейчас мы готовы посадить за руль Линдблада», – рассказал Марко.

В «Ф-1» больше не будет звезд из гонок США. И вот почему – на примере супердоминатора «Индикара»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
Арвид Линдблад
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
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