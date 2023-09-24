Кристиан Хорнер о титуле: «Потрясающий год для «Ред Булл»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал победу «Ред Булл» в чемпионате.

Первое место Макса Ферстаппена на Гран-при Японии позволило австрийцам досрочно забрать Кубок конструкторов 2023 года, несмотря на сход Серхио Переса.

«Просто потрясающая гонка для нас и просто потрясающий год. Это свидетельство силы этих ребят – всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кейнсе.

Каждый вложил свою долю и проявил невероятные усилия, чтобы достичь таких результатов, которые мы показываем, и Макс в данный момент на другой планете», – заявил руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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7 комментариев

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dend99
Заслуженно! С Победой!
Ньюи отдельную премию и отпустить достраивать самовоз на следующий год!)
+3
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+1
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А_что_случилось?
Молодцы! Лучшая команда и Лучший Пилот. Лучший Руководитель. Лучший инженер-конструктор. Лучший моторист. Лучшая пит-стоп бригада. Луч-Ши-Е! 🎉🏆❤️‍🔥
+4
-3
+1
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SGE
Ответ А_что_случилось?
Молодцы! Лучшая команда и Лучший Пилот. Лучший Руководитель. Лучший инженер-конструктор. Лучший моторист. Лучшая пит-стоп бригада. Луч-Ши-Е! 🎉🏆❤️‍🔥
Лучшие женщины!
0
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a_chip
Ответ alex8895
И лучший советник)))
И лучший кейтеринг 🤣
ФИА тоже лучшие в отношении газировки😎
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