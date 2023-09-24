Кристиан Хорнер о титуле: «Потрясающий год для «Ред Булл»

Кристиан Хорнер прокомментировал победу «Ред Булл» в чемпионате.

Первое место на Гран-при Японии позволило австрийцам досрочно забрать Кубок конструкторов 2023 года, несмотря на сход .

«Просто потрясающая гонка для нас и просто потрясающий год. Это свидетельство силы этих ребят – всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кейнсе.

Каждый вложил свою долю и проявил невероятные усилия, чтобы достичь таких результатов, которые мы показываем, и Макс в данный момент на другой планете», – заявил руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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