Кристиан Хорнер о титуле: «Потрясающий год для «Ред Булл»
Кристиан Хорнер прокомментировал победу «Ред Булл» в чемпионате.
Первое место Макса Ферстаппена на Гран-при Японии позволило австрийцам досрочно забрать Кубок конструкторов 2023 года, несмотря на сход Серхио Переса.
«Просто потрясающая гонка для нас и просто потрясающий год. Это свидетельство силы этих ребят – всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кейнсе.
Каждый вложил свою долю и проявил невероятные усилия, чтобы достичь таких результатов, которые мы показываем, и Макс в данный момент на другой планете», – заявил руководитель «Ред Булл».
«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года
Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
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Ньюи отдельную премию и отпустить достраивать самовоз на следующий год!)
ФИА тоже лучшие в отношении газировки😎