Пиастри – первый новичок после Хюлькенберга-2010, квалифицировавшийся на первый ряд в дебютный сезон

Гонщик « » Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию для новичков «Формулы-1» с 2010 года.

В Японии Пиастри стал первым пилотом, в дебютный сезон пробившимся на первый ряд стартовой решетки благодаря квалификации, после . Немец, ныне выступающий за « », завоевал поул к Гран-при Бразилии-2010 в составе « ».

Последним новичком, стартовавшим с первого ряда, являлся пилот « » Ланс Стролл. Ланс также начинал карьеру в «Уильямсе» и начал вторым Гран-при Италии-2017. Тогда канадец квалифицировался четвертым и получил право стартовать вторым благодаря моторным штрафам соперников.

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