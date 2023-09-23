Пиастри – первый новичок после Хюлькенберга-2010, квалифицировавшийся на первый ряд в дебютный сезон
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию для новичков «Формулы-1» с 2010 года.
В Японии Пиастри стал первым пилотом, в дебютный сезон пробившимся на первый ряд стартовой решетки благодаря квалификации, после Нико Хюлькенберга. Немец, ныне выступающий за «Хаас», завоевал поул к Гран-при Бразилии-2010 в составе «Уильямса».
Последним новичком, стартовавшим с первого ряда, являлся пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл. Ланс также начинал карьеру в «Уильямсе» и начал вторым Гран-при Италии-2017. Тогда канадец квалифицировался четвертым и получил право стартовать вторым благодаря моторным штрафам соперников.
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