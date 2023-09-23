Пиастри – первый новичок после Хюлькенберга-2010, квалифицировавшийся на первый ряд в дебютный сезон

Теги Гран-при Италии Гран-при Японии Гран-при Бразилии Макларен Уильямс Нико Хюлькенберг Формула-1 Астон Мартин Хаас Ланс Стролл Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри провел лучшую квалификацию для новичков «Формулы-1» с 2010 года.

В Японии Пиастри стал первым пилотом, в дебютный сезон пробившимся на первый ряд стартовой решетки благодаря квалификации, после Нико Хюлькенберга. Немец, ныне выступающий за «Хаас», завоевал поул к Гран-при Бразилии-2010 в составе «Уильямса».

Последним новичком, стартовавшим с первого ряда, являлся пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл. Ланс также начинал карьеру в «Уильямсе» и начал вторым Гран-при Италии-2017. Тогда канадец квалифицировался четвертым и получил право стартовать вторым благодаря моторным штрафам соперников.

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2 комментария

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Дмитрий Дудников
У Пиастри уже были подиумы? Хотя на него вряд ли проклятие Хюлькенберга перескочит.
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Марат Кагин
ну пиастри все такие первый новичок за последнее время попавший в конкурентный болид
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