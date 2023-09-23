Оскар Пиастри: «На старте впереди будет всего одна машина, которую нужно обогнать – что я и постараюсь сделать»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Пиастри готов атаковать Ферстаппена на старте Гран-при Японии.

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации, по результатам которой занял второе место. Также Пиастри признал, что готов попробовать опередить Макса Ферстаппена на старте завтрашней гонки.

«Первый быстрый круг получился довольно неплохим, я был доволен. Я мог бы чуть лучше проехать первую шикану, но в целом круг был хорошим.

На втором быстром круге первый сектор получился отличным, а вот следующие два сектора я проехал уже не так хорошо. Но я в любом случае доволен тем, что в итоге оказался на втором месте, уик-энд для команды складывается очень хорошо.

У нас есть здесь новинки, они сделали машину быстрее, и мы считали, что на этой трассе у нас должны быть неплохие шансы. Но при этом все зависит от тебя, именно ты должен все сделать правильно, так что я рад своему второму месту, а также второму и третьему месту для команды.

Мне впервые за довольно долгое время предстоит стартовать с первого ряда. Будет круто. Впереди всего одна машина, которую нужно попытаться обогнать, что я и постараюсь сделать», – рассказал Пиастри.

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии

3 комментария

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Rashit
Возможно Пиастри обгонит Ферстаппена на старте, а на следующих кругах вернёт позицию. С победителем всё ясно, если без особых форс-мажоров пройдёт гонка.
+3
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Бехруз Каримов
красавчик
+2
0
+2
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Minuvert
Для первого опыта отличное выступление. Джордж вчера в интервью говорил, что впереди будут бороться Феррари и Ландо, не беря Оскара в расчёт, как оказалось, зря
+1
0
+1
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