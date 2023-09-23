Оскар Пиастри: «На старте впереди будет всего одна машина, которую нужно обогнать – что я и постараюсь сделать»

Пиастри готов атаковать Ферстаппена на старте Гран-при Японии.

Пилот « » подвел итоги квалификации, по результатам которой занял второе место. Также Пиастри признал, что готов попробовать опередить на старте завтрашней гонки.

«Первый быстрый круг получился довольно неплохим, я был доволен. Я мог бы чуть лучше проехать первую шикану, но в целом круг был хорошим.

На втором быстром круге первый сектор получился отличным, а вот следующие два сектора я проехал уже не так хорошо. Но я в любом случае доволен тем, что в итоге оказался на втором месте, уик-энд для команды складывается очень хорошо.

У нас есть здесь новинки, они сделали машину быстрее, и мы считали, что на этой трассе у нас должны быть неплохие шансы. Но при этом все зависит от тебя, именно ты должен все сделать правильно, так что я рад своему второму месту, а также второму и третьему месту для команды.

Мне впервые за довольно долгое время предстоит стартовать с первого ряда. Будет круто. Впереди всего одна машина, которую нужно попытаться обогнать, что я и постараюсь сделать», – рассказал Пиастри.

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