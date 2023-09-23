Норрис предложил Пиастри выбить Ферстаппена: «Если выдашь Сенну в первом повороте, для меня будет замечательно»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис нашел способ выиграть у Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.

По мнению пилота «Макларена», одержать победу можно, лишь выбив соперника из «Ред Булл». Норрис в шутку предложил напарнику Оскару Пиастри, который впервые в карьере стартует с первого ряда, повторить аварию Айртона Сенны и Алена Проста на «Сузуке» в борьбе за титул-1990.

«Попробуем [победить Ферстаппена], но если он будет лидировать ко второму повороту, то мало что можно будет сделать.

Если ты захочешь выдать Сенну в первом повороте, Оскар, и с удовольствием это сделаешь, для меня это будет замечательно.

Мы постараемся. У нас приличный гоночный темп. Безусловно, он не так хорош, как у «Ред Булл», однако мы сделаем все возможное», – сообщил Норрис.

Британец поделился и более серьезным анализом предстоящей гонки:

«Думаю, исходя из информации о нашем темпе и темпе соперников, «Мерседес» по воскресеньям всегда выступает очень сильно. Но мы были сильны весь уик-энд – и в квалификационных прогонах, и на отрезках с высокой топливной загрузкой.

Пожалуй, мы надеемся на легкую гонку, но здесь такого никогда не случается. Учитывая, какое преимущество дает андеркат и все такое, уверен, много чего будет происходить».

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2 комментария

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Go-go-love
Ага, посмотрим, как ты посмеёшься, если это действительно случится.
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Faraon
Ответ Go-go-love
Ага, посмотрим, как ты посмеёшься, если это действительно случится.
Ферстаппен не будет рисковать, даже если он провалит старт, у него космовоз и он сможет потом спокойно обойти и Пиастри и Норриса
+3
0
+3
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