Норрис предложил Пиастри выбить Ферстаппена: «Если выдашь Сенну в первом повороте, для меня будет замечательно»
Ландо Норрис нашел способ выиграть у Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.
По мнению пилота «Макларена», одержать победу можно, лишь выбив соперника из «Ред Булл». Норрис в шутку предложил напарнику Оскару Пиастри, который впервые в карьере стартует с первого ряда, повторить аварию Айртона Сенны и Алена Проста на «Сузуке» в борьбе за титул-1990.
«Попробуем [победить Ферстаппена], но если он будет лидировать ко второму повороту, то мало что можно будет сделать.
Если ты захочешь выдать Сенну в первом повороте, Оскар, и с удовольствием это сделаешь, для меня это будет замечательно.
Мы постараемся. У нас приличный гоночный темп. Безусловно, он не так хорош, как у «Ред Булл», однако мы сделаем все возможное», – сообщил Норрис.
Британец поделился и более серьезным анализом предстоящей гонки:
«Думаю, исходя из информации о нашем темпе и темпе соперников, «Мерседес» по воскресеньям всегда выступает очень сильно. Но мы были сильны весь уик-энд – и в квалификационных прогонах, и на отрезках с высокой топливной загрузкой.
Пожалуй, мы надеемся на легкую гонку, но здесь такого никогда не случается. Учитывая, какое преимущество дает андеркат и все такое, уверен, много чего будет происходить».
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