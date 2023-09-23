Шарль Леклер: «Отрыв от «Ред Булл» просто безумный»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер удручен отставанием от «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» признал, что остался доволен своим выступлением, но при этом его расстраивает тот факт, что продемонстрировав максимум текущих возможностей болида он уступил не только Максу Ферстаппену, но и обоим гонщикам «Макларена».

«Рад – слишком громкое слово. Но да, я рад, доволен своим выступлением. Потому что, как мне кажется, я очень хорошо проехал свой круг и не думаю, что мог проехать его сильно лучше. И при всем при этом я показал лишь четвертое время, что довольно досадно.

Гонять по «Сузуке» – это потрясающее ощущение. Но немного разочаровывает, когда ты заканчиваешь отличный по ощущениям круг, а в итоге оказываешься лишь четвертым, еще и в 0,7 секунды от поула. Так что да, это было здорово, но было бы намного приятнее, если бы мы при этом боролись за самые высокие места.

Отрыв просто безумный. В «Ред Булл» включились с первой же практики, и мы сразу поняли, что нас ждет много работы. Особенно сильным, по какой-то причине, отставание было на первом секторе. Именно там мы теряем большую часть времени на круге относительно соперников. И это нужно будет изучить, ведь мы можем понять, над чем именно должны работать и в чем именно заключается слабая сторона нашей машины  в данный момент.

И там же у нас возникают наибольшие проблемы в сравнении с «Маклареном». На своем круге я очень хорошо проехал первый сектор, но мы все равно остались довольно далеко позади конкурентов. Так что над этим нужно работать.

Думаю, в гонке пилоты «Ред Булл» будут очень хороши. Потому что каким бы ни было преимущество Макса над Чеко в квалификации, на длинной дистанции, с полными баками, темп Макса и Чеко (на тренировках) был почти одинаковым. Так что я думаю, что завтра Чеко станет намного быстрее.

К «Макларенам» мы намного ближе по гоночному темпу, однако в гонке у них, вероятно, будет возможность ехать в чистом воздухе, так что обогнать их будет очень трудно. Посмотрим, может быть, на удастся сделать что-то за счет стратегии, или на старте», – рассказал Леклер.

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии

6 комментариев

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Incendier Deafening
Надеюсь Макс тупо всех на круг обойдёт. Мб новую директиву придумают.
+15
-1
+14
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deserg
ну не весь редбул, а половина. а вот маки целиком впереди.
+4
0
+4
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LeChat Ostrowski
Ответ Incendier Deafening
Надеюсь Макс тупо всех на круг обойдёт. Мб новую директиву придумают.
да, почему бы не повторить Проста на первом этапе в 93-м :)) там только Сенна остался в круге.
+1
0
+1
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GODZILLA
Ответ Incendier Deafening
Надеюсь Макс тупо всех на круг обойдёт. Мб новую директиву придумают.
И опять ударят по другим?)))
+1
0
+1
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ЭЮЯ
Ответ Incendier Deafening
Надеюсь Макс тупо всех на круг обойдёт. Мб новую директиву придумают.
Это какую? Гонять в Сингапуре 17 раз за год?
0
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0
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