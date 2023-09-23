Шарль Леклер: «Отрыв от «Ред Булл» просто безумный»

Леклер удручен отставанием от «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Японии.

Пилот « » признал, что остался доволен своим выступлением, но при этом его расстраивает тот факт, что продемонстрировав максимум текущих возможностей болида он уступил не только Максу Ферстаппену, но и обоим гонщикам « ».

«Рад – слишком громкое слово. Но да, я рад, доволен своим выступлением. Потому что, как мне кажется, я очень хорошо проехал свой круг и не думаю, что мог проехать его сильно лучше. И при всем при этом я показал лишь четвертое время, что довольно досадно.

Гонять по «Сузуке» – это потрясающее ощущение. Но немного разочаровывает, когда ты заканчиваешь отличный по ощущениям круг, а в итоге оказываешься лишь четвертым, еще и в 0,7 секунды от поула. Так что да, это было здорово, но было бы намного приятнее, если бы мы при этом боролись за самые высокие места.

Отрыв просто безумный. В «Ред Булл» включились с первой же практики, и мы сразу поняли, что нас ждет много работы. Особенно сильным, по какой-то причине, отставание было на первом секторе. Именно там мы теряем большую часть времени на круге относительно соперников. И это нужно будет изучить, ведь мы можем понять, над чем именно должны работать и в чем именно заключается слабая сторона нашей машины в данный момент.

И там же у нас возникают наибольшие проблемы в сравнении с «Маклареном». На своем круге я очень хорошо проехал первый сектор, но мы все равно остались довольно далеко позади конкурентов. Так что над этим нужно работать.

Думаю, в гонке пилоты « » будут очень хороши. Потому что каким бы ни было преимущество Макса над Чеко в квалификации, на длинной дистанции, с полными баками, темп Макса и Чеко (на тренировках) был почти одинаковым. Так что я думаю, что завтра Чеко станет намного быстрее.

К «Макларенам» мы намного ближе по гоночному темпу, однако в гонке у них, вероятно, будет возможность ехать в чистом воздухе, так что обогнать их будет очень трудно. Посмотрим, может быть, на удастся сделать что-то за счет стратегии, или на старте», – рассказал .

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии