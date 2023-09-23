Шарль Леклер: «Попасть на подиум будет трудно, наш гоночный темп не так хорош, как у соперников»

Леклер готовится к борьбе с «Маклареном» на Гран-при Японии.

Пилот « » подвел итоги квалификации, признав, что на «Сузуке» команда изначально не рассчитывала на борьбу не только с « », но и с « ».

По мнению , у команды остается шанс попасть на подиум, если ему или Карлосу Сайнсу удастся обогнать «Макларены» на старте завтрашней гонки.

«Я определенно не ожидал, что мы окажемся так близко к «Макларену», так что нет, мы точно не ожидали победы над ними. В сравнении со вчерашним днем им удалось найти что-то и улучшить свое время на первом секторе. Они сделали большой шаг вперед и уже с третьей практики мы понимали, что наша машина на такое не способна. И нам было очень трудно отыгрывать это отставание на втором и третьем секторе.

Также в «Макларене» очень хорошо провели квалификацию, за счет чего в третьем сегменте у них было на один комплект свежего «софта» больше, чем у нас. Тут мы тоже чуть-чуть проиграли. Но в целом, если говорить о моем круге в третьем сегменте – не думаю, что я мог проехать его сильно лучше. Так что нет, я не жалею о принятых нами решениях.

Попасть на подиум будет трудно. Поскольку я думаю, что наш гоночный темп не так хорош, как у как минимум у одного из «Макларенов». Если мы сможем опередить их на старте, им будет сложно обогнать нас на трассе. А если нет – то уже нам будет очень трудно обогнать их», – рассказал Леклер.

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии