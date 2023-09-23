Шарль Леклер: «Попасть на подиум будет трудно, наш гоночный темп не так хорош, как у соперников»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер готовится к борьбе с «Маклареном» на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации, признав, что на «Сузуке» команда изначально не рассчитывала на борьбу не только с «Ред Булл», но и с «Маклареном».

По мнению Леклера, у команды остается шанс попасть на подиум, если ему или Карлосу Сайнсу удастся обогнать «Макларены» на старте завтрашней гонки.

«Я определенно не ожидал, что мы окажемся так близко к «Макларену», так что нет, мы точно не ожидали победы над ними. В сравнении со вчерашним днем им удалось найти что-то и улучшить свое время на первом секторе. Они сделали большой шаг вперед и уже с третьей практики мы понимали, что наша машина на такое не способна. И нам было очень трудно отыгрывать это отставание на втором и третьем секторе.

Также в «Макларене» очень хорошо провели квалификацию, за счет чего в третьем сегменте у них было на один комплект свежего «софта» больше, чем у нас. Тут мы тоже чуть-чуть проиграли. Но в целом, если говорить о моем круге в третьем сегменте – не думаю, что я мог проехать его сильно лучше. Так что нет, я не жалею о принятых нами решениях.

Попасть на подиум будет трудно. Поскольку я думаю, что наш гоночный темп не так хорош, как у как минимум у одного из «Макларенов». Если мы сможем опередить их на старте, им будет сложно обогнать нас на трассе. А если нет – то уже нам будет очень трудно обогнать их», – рассказал Леклер.

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии

4 комментария

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Фанат спорта01
Ответ Dima Gt
кажется, что в третьем сегменте он проехал хуже, чем в финале q2
так трудно результаты посмотреть?
он проехал почти на 0,5 секунды лучше.
+1
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Scorpio
4 место выглядит очень хорошим результатом, учитывая форму Макса и маков, хоть нищету на Пересе обошел
0
0
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Dima Gt
кажется, что в третьем сегменте он проехал хуже, чем в финале q2
0
0
0
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