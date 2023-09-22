Гасли разбил болид в конце второй практики перед Гран-при Японии
Гасли попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Японии.
Пилот «Альпин» не справился с управлением и вылетел с трассы в повороте «Дегнер 2». В результате столкновения со стеной болид получил существенные повреждения. Сам гонщик в аварии не пострадал и самостоятельно покинул кокпит болида.
Инцидент произошел за пару минут до конца сессии. Практика была остановлена красными флагами не была возобновлена.
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