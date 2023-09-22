Пьер Гасли об аварии в практике: «Потерял контроль над передней осью и не успел вовремя скорректировать движение»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли рассказал о причинах аварии в пятничной практике перед Гран-при Японии.

Пилот «Альпин» попал в аварию в конце второй сессии свободных заездов. По словам Гасли, в целом инцидент не повлиял на процесс подготовки команды.

«К сожалению, наш день закончился из-за небольшого вылета в 9-м повороте. Я просто чуть-чуть потерял контроль над передней осью и не смог вовремя скорректировать движение машины рулем, из-за чего машина соскользнула на гравий и уехала в стену. Мы извлечем урок из случившегося и пойдем дальше.

Что касается сегодняшних результатов, то нам предстоит многое оценить и проанализировать – это касается темпа и на короткой, и на длинной дистанции. С шинами тоже работать довольно непросто и мы обязательно постараемся справиться с этой проблемой в оставшиеся дни уик-энда.

На данном этапе я бы сказал, что впереди нас ждет много работы, и я уверен, что мы способны на большее. Плотность очень высокая, так что разница даже в 0,2 секунды на круге может сильно повлиять на позицию, так что важна каждая мелочь», – рассказал Гасли.

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