Карлос Сайнс: «В квалификации будет плотная борьба между шестью пилотами за второй ряд»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о раскладе сил на Гран-при Японии.
По итогам первой тренировки Сайнс стал вторым, после обеда показал четвертое время.
В Сузуке Скудерия опробовала новое днище, но, по словам Карлоса, оно не даст существенной прибавки в скорости.
«Я получил его во второй практике, Шарль [Леклер] – в первой, и, похоже, оно работает. Это не большой шаг вперед, фактически ничто, просто тонкая наладка аэродинамики машины, но мы всю пятницу тестировали различные механические настройки, экспериментировали с разными конфигурациями. Надеюсь, завтра получится собрать все воедино и сделать шаг вперед.
Мы попробовали так много всего, что было трудно попасть в ритм. Надеюсь, завтра я смогу выбрать ту машину, с которой я хотел бы работать в этот уик-энд, собрать все нужные мне характеристики», – сказал испанец.
Сайнс заявил, что в квалификации «Феррари» ждет соперничество с «Маклареном» и «Мерседесом»:
«Да, безусловно, мы выглядим конкурентоспособно, особенно на одном быстром круге получается держаться где-то рядом с «Ред Булл» и Максом [Ферстаппеном].
Думаю, будет очень плотная борьба с «Маклареном» и «Мерсом» – очень плотная квалификация между шестью пилотами за второй ряд. Есть все сделать правильно, можно обеспечить себе хорошую стартовую позицию».
Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
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