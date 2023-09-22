Кристиан Хорнер: «Лоусон будет пилотом Гран-при, придется ему подождать или нет. В прошлом «Ред Булл» отдавал гонщиков в аренду»

Кристиан Хорнер допустил аренду Лиама Лоусона в «Уильямс».

Руководитель «Ред Булл» не подтвердил состав «Альфа Таури» на сезон-2024, однако пресса сообщала, что места займут и . Хорнер высоко оценил дебют Лоусона в «Формуле-1» и выразил уверенность в том, что новозеландец, заменяющий травмированного Риккардо, рано или поздно получит кокпит основного пилота.

«Его бросили в дождевой Зандворт, что в каком-то смысле открыло ему глаза, однако я считаю, что выступление вышло достаточно хорошим. А неделей позже в Монце ему не повезло упустить один балл. В Сингапуре он гонялся впервые и заработал пару очков. Он настоящий гонщик и ухватился за свой шанс в «Формуле-1».

Пилотам редко предоставляется шанс продемонстрировать свой талант. На мой взгляд, он проявил себя невероятным образом, привлек внимание и укрепил наши представления о нем.

Перед нами стоит приятная проблема – в « » три гонщика на два места. Три отличных гонщика, и это хорошая головная боль.

Он станет пилотом Гран-при. Он уже стал пилотом Гран-при. Придется подождать или нет, но он продемонстрировал свой талант на будущее», – заявил Хорнер.

Свободное место остается в « », где под угрозой будущее Логана Сарджента. По словам , вариант с трансфером Лоусона реален:

«Он входит в семью «Ред Булл». Если появится место – думаю, есть только одна вакансия – то в прошлом мы так поступали. К примеру, Карлос Сайнс отправился в аренду в команду «Рено».

Но если он не будет участвовать в Гран-при в следующем году, то получит большое количество другой работы».

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