Карун Чандок: «На месте «Уильямса» обратил бы внимание на Лоусона»

Карун Чандок считает, что «Уильямсу» подошел бы Лиам Лоусон.

Неизвестно, получит ли Лоусон, успешно заменяющий травмированного , место основного пилота «Альфа Таури» в 2024 году. По мнению эксперта Sky Sports и бывшего гонщика «Формулы-1», Лиам мог бы занять кокпит Логана Сарджента и присоединиться к еще одному экс-представителю системы « » .

«На месте « » я бы точно обратил внимание на . Такое необходимо обсудить, разве нет? Ведь Албон на каждом этапе переквалифицировал Сарджента, заработал все очки «Уильямса».

«Уильямс» должен смотреть по сторонам, и Лиам Лоусон выставил себя на рынке в очень выгодном свете», – поделился рассуждениями Чандок.

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