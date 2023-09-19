Карун Чандок: «На месте «Уильямса» обратил бы внимание на Лоусона»

Теги возможные переходы Ред Булл Уильямс Альфа Таури Карун Чандок Формула-1 Даниэль Риккардо Александр Албон Логан Сарджент Лиам Лоусон Авто

Карун Чандок считает, что «Уильямсу» подошел бы Лиам Лоусон.

Неизвестно, получит ли Лоусон, успешно заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, место основного пилота «Альфа Таури» в 2024 году. По мнению эксперта Sky Sports и бывшего гонщика «Формулы-1», Лиам мог бы занять кокпит Логана Сарджента и присоединиться к еще одному экс-представителю системы «Ред Булл» Алексу Албону.

«На месте «Уильямса» я бы точно обратил внимание на Лиама Лоусона. Такое необходимо обсудить, разве нет? Ведь Албон на каждом этапе переквалифицировал Сарджента, заработал все очки «Уильямса».

«Уильямс» должен смотреть по сторонам, и Лиам Лоусон выставил себя на рынке в очень выгодном свете», – поделился рассуждениями Чандок.

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3 комментария

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LetTong
Я бы устроил заезд между Лоусоном и Шумахером и взял бы победителя. И нам интересно и самим хороший пилот. Сарджента слишком рано забрали из Ф2
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Anastasia Smelova
Ответ LetTong
Я бы устроил заезд между Лоусоном и Шумахером и взял бы победителя. И нам интересно и самим хороший пилот. Сарджента слишком рано забрали из Ф2
При чём тут Шумахер, у которого уже было два полных сезона, чтобы показать себя? Фамилия и протекция Мерса, конечно, могут ещё ввести его в игру, но на дистанции одного заезда может произойти что угодно, так себе предложение. Это предложение даже плохое в том случае, если вы болеете за Мика - представьте себе, что он проигрывает этот ваш "заезд". Что дальше? Ещё стопятьсот заездов устраивать, пока он наконец не выиграет?
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LetTong
Ответ Anastasia Smelova
При чём тут Шумахер, у которого уже было два полных сезона, чтобы показать себя? Фамилия и протекция Мерса, конечно, могут ещё ввести его в игру, но на дистанции одного заезда может произойти что угодно, так себе предложение. Это предложение даже плохое в том случае, если вы болеете за Мика - представьте себе, что он проигрывает этот ваш "заезд". Что дальше? Ещё стопятьсот заездов устраивать, пока он наконец не выиграет?
Если проиграет, то пусть забудет о Ф1. Только Век или ФЕ
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