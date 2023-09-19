Карун Чандок: «На месте «Уильямса» обратил бы внимание на Лоусона»
Карун Чандок считает, что «Уильямсу» подошел бы Лиам Лоусон.
Неизвестно, получит ли Лоусон, успешно заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, место основного пилота «Альфа Таури» в 2024 году. По мнению эксперта Sky Sports и бывшего гонщика «Формулы-1», Лиам мог бы занять кокпит Логана Сарджента и присоединиться к еще одному экс-представителю системы «Ред Булл» Алексу Албону.
«На месте «Уильямса» я бы точно обратил внимание на Лиама Лоусона. Такое необходимо обсудить, разве нет? Ведь Албон на каждом этапе переквалифицировал Сарджента, заработал все очки «Уильямса».
«Уильямс» должен смотреть по сторонам, и Лиам Лоусон выставил себя на рынке в очень выгодном свете», – поделился рассуждениями Чандок.
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