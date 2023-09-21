Джордж Расселл об аварии в Сингапуре: «Уверен, когда «Мерседес» будет бороться за чемпионат, мы не будем допускать таких ошибок»

Расселл спокойно пережил ошибку и аварию на последнем круге Гран-при Сингапура.

Пилот « » рассказал, что не жалеет о своем решении до последнего атаковать на пределе, стараясь обогнать Ландо Норриса, а потом и Карлоса Сайнс в борьбе за победу в гонке. Расселл допустил ошибку, задев стену на входе в поворот, и разбил болид на последнем круге заезда.

«В воскресенье вечером мне позвонил Шов (Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер и операционный директор «Мерседеса») и по сути сказал следующее: «Слушай, ни о чем не волнуйся. Единственная причина, по которой мы вообще там оказались и получили шанс на победу, было твое потрясающее выступление по ходу всего уик-энда, результата в квалификации и продемонстрированного темпа». Это довольно быстро меня успокоило.

Хотя я и сам это знал, если честно. Я все понимал и гордился нами. Мы пошли ва-банк ради победы. Мы выкладывались по полной на каждом круге, нам противостояли лучшие в мире гонщики, и на такой трассе достаточно ошибиться буквально на пару сантиметров – и все, ты вылетел. Очевидно, что в тот момент, когда это случилось, я немного отвлекся и потерял концентрацию.

Я видел, как Ландо чуть-чуть задел стену и в итоге просто последовал его примеру, только касание было жестче. Досадно, что все так закончилось, но это в любом случае уже в прошлом.

Я здесь, чтобы бороться за победы, бороться за титулы. В этом году мы не боремся за чемпионат, и хотим выложиться на максимуме, чтобы все-таки выиграть гонку, а также обеспечить команде второе место в Кубке конструкторов. И я могу сказать вам, что когда мы будем бороться за чемпионат, мы не будем допускать таких ошибок.

Вообще я думал о том, чтобы действовать осторожнее (в Сингапуре), пытался рационально посмотреть на вещи. В этом году у нас было уже много гонок на городских трассах, и я посчитал, что за весь уик-энд в Монако не задел ни одной стены, то же самое в Баку. В Сингапуре я проехал все три практики, квалификацию, и 61 круг гонки, регулярно проезжая в миллиметрах от стен, но ни разу их даже не поцарапал. Так что я даже не знаю, как мог так ошибиться.

Но это очень сложно. Ты так близко от машины впереди тебя, ты на городской трассе, ты толком не видишь стены, потому что все твое внимание сосредоточено на преследовании машины соперника.

Из случившегося можно вынести несколько уроков. Стоило ли мне так сильно атаковать на последнем круге? А может если бы я стал осторожничать и Льюис обогнал меня (лишив места на подиуме) я бы потом корил себя за это. Мы все гонщики, и не важно, о чем идет речь – о первом круге или последнем, мы все стремимся к победе. И порой ты можешь зайти за грань буквально на 0,5 процента и все равно поплатиться за это», – рассказал Расселл.

Расселл обменял подиум на стену на последнем круге – не вынес горячки гонки за победу и давления Хэмилтона!