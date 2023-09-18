Фредерик Вассер о тактике Сайнса с предоставлением DRS Норрису: «Это была идея Карлоса»

Вассер похвалил Сайнса за грамотный пилотаж на Гран-при Сингапура.

Руководитель «Феррари» рассказал, что идея специально замедлиться, подпуская достаточно близко и давая ему возможность использовать DRS, принадлежала испанскому гонщику.

Используя Норриса в качестве своеобразного «щита», Сайнс не допустил прямых атак со стороны пилотов «Мерседеса» и сумел выиграл гонку в Сингапуре.

«Это была идея Карлоса. Не хочется говорить очевидные вещи, но Карлос понимал, что большую угрозу риска для него представлял «Мерседес», а не Норрис.

С Норрисом у них были одинаковые шины, и с первого же круге у них был почти одинаковый темп. В случае с Норрисом риск был минимальным – разве что Карлос бы совсем истратил ресурс шин. Так что со стороны Карлоса очень умным ходом было держать Норриса в зоне DRS», – рассказал .

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!