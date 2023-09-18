Зак Браун: «Норрис в «Макларене» до 2025 года, точно. У Ландо жесткий контракт вне зависимости от предложенной суммы»

Зак Браун исключил уход Ландо Норриса из «Макларена» в ближайшие годы.

Исполнительный директор команды прокомментировал слухи о трансфере в «Ред Булл» и заверил, что гонщик доволен прогрессом «Макларена».

– Трудно ли делать так, чтобы Ландо оставался довольным?

– Совсем не трудно. В начале сезона он был недоволен, конечно. Как и мы все. Но он понимал, как и из-за кого возникла такая ситуация. Он очень хорошо знал Андреа [ ], поэтому хорошо отнесся к перестановкам в руководстве. Не думаю, что его это расстроило.

Он был разочарован машиной. Но он очень быстро адаптировался к тому, как Андреа руководит командой. Считаю, его больше беспокоило, сработают ли обновления. И они сработали. Теперь он крайне доволен. Полагаю, если спросить Ландо, что ему больше нравится – нынешнее положение или то, что было 12 месяцев назад, он выберет сегодняшнее.

– Недавно Ландо говорил, что открыт к предложению со стороны «Ред Булл». высоко его оценивает, они друзья. Жесткий ли у него контракт до конца 2025 года? Какую бы сумму трансфера ни предложили?

– Верно.

– А если кто-то предложит взамен силовые установки?

– Ландо будет в «Макларене» до 2025 года. Точно.

– Вы уже говорили о двигателях «Ред Булл» с сезона-2026. Полагаю, вы уже пообщались со всеми производителями?

– Это правда, мы посещали новую базу «Ред Булл». Работа, которая там проводится, довольно сильно впечатляет.

– Куда вы еще ездили?

– Тяжело представить мотор «Феррари» в машине «Макларена». Тем не менее, какое-то время назад я посещал « ». То только ради того, чтобы привезти туда свою машину .

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