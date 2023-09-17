Авария Сарджента на Гран-при Сингапура вызвала появление машины безопасности

Теги Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент лишился переднего крыла на Гран-при Сингапура.

Сарджент врезался в барьеры, однако сумел вернуться в боксы.

Тем не менее, дирекция гонки выпустила на трассу машину безопасности из-за обломков, которые разбросал Логан.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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1 комментарий

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pan_admiral
РБ подменяют Фур по части тупой тактики?
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