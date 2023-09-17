Авария Сарджента на Гран-при Сингапура вызвала появление машины безопасности
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент лишился переднего крыла на Гран-при Сингапура.
Сарджент врезался в барьеры, однако сумел вернуться в боксы.
Тем не менее, дирекция гонки выпустила на трассу машину безопасности из-за обломков, которые разбросал Логан.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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