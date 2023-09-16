Джордж Расселл: «Мерседес» попытается осложнить жизнь «Феррари», заставить ошибиться в гонке»
Джордж Расселл прокомментировал успех в квалификации к Гран-при Сингапура.
Пилот «Мерседеса» занял второе место и начнет гонку между двух «Феррари» Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
«Трудная сессия, определенно. В машине сидишь как в сауне, весь потеешь.
Я очень доволен уик-эндом в целом. Я чувствую большую уверенность в машине, команда здорово поработала со стратегией.
Мы выбрали другую стратегию в сравнении со всеми остальными, так что завтра у нас будет лишний комплект «медиума». То, что мы пробились в третий сегмент со стратегическим преимуществом – потрясающе.
С помощью «медиума» мы попытаемся осложнить жизнь «Феррари», заставить их ошибиться и самим получить преимущество. Вот на что мы будем рассчитывать», – заявил британец.
Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
19 комментариев