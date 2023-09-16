Джордж Расселл: «Мерседес» попытается осложнить жизнь «Феррари», заставить ошибиться в гонке»

Джордж Расселл прокомментировал успех в квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот « » занял второе место и начнет гонку между двух «Феррари» и .

«Трудная сессия, определенно. В машине сидишь как в сауне, весь потеешь.

Я очень доволен уик-эндом в целом. Я чувствую большую уверенность в машине, команда здорово поработала со стратегией.

Мы выбрали другую стратегию в сравнении со всеми остальными, так что завтра у нас будет лишний комплект «медиума». То, что мы пробились в третий сегмент со стратегическим преимуществом – потрясающе.

С помощью «медиума» мы попытаемся осложнить жизнь « », заставить их ошибиться и самим получить преимущество. Вот на что мы будем рассчитывать», – заявил британец.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й

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