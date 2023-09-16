Джордж Расселл: «Мерседес» попытается осложнить жизнь «Феррари», заставить ошибиться в гонке»

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл прокомментировал успех в квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот «Мерседеса» занял второе место и начнет гонку между двух «Феррари» Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

«Трудная сессия, определенно. В машине сидишь как в сауне, весь потеешь.

Я очень доволен уик-эндом в целом. Я чувствую большую уверенность в машине, команда здорово поработала со стратегией.

Мы выбрали другую стратегию в сравнении со всеми остальными, так что завтра у нас будет лишний комплект «медиума». То, что мы пробились в третий сегмент со стратегическим преимуществом – потрясающе.

С помощью «медиума» мы попытаемся осложнить жизнь «Феррари», заставить их ошибиться и самим получить преимущество. Вот на что мы будем рассчитывать», – заявил британец.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й

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19 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Феррари? Заставить ошибиться? Они и сами справятся, им помощь не нужна
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varankin.andrew
Ответ Mittermeyer
Вот это настоящий первый номер в команде, не то что 7кратный бездарь. Каким я был глупым, когда называл его Джек Расселом Терьером, смеялся над irs118ом, Бэтт монером и грипгаром. Вот кому должны платить 60 лямов. Мой прогноз, Хэмилтон ни разу не выиграет до истечения контракта и уйдет из Ф1 с позором.
Ну рассел понятно. из штанов выпрыгивает, хочет выиграть гонку а самое главное, опередить Хэма. А вот зачем Хэму из штанов выпрыгивать, не понятно. Так и будет гонятся процентов на 70- 80, пока не появится возможность регулярно побеждать
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Schiaff1no
Неопытный Рассел. Чтобы заставить Феррари ошибиться, нужно просто не мешать им. Сейчас возьмет и собьет стратегию
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Fonbaron
Ответ Дмитрий Фурсов
Феррари? Заставить ошибиться? Они и сами справятся, им помощь не нужна
Бинното ушел, так что не факт. С каждой гонкой Феррари будет прибавлять
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varankin.andrew
Ответ Mittermeyer
Он перед Нидерландами говорил, что его цель с Пересом побороться за 2ое место. О какой борьбе может идти речь, когда ты напарнику на одинаковой машине 5 десяток сливаешь. Хэмилтон хуже Переса, что Перес Максу по 3-4 десятки сливает, что Хэмилтон Расселу. Разница в том, что один хотя бы генерал обороны и если надо из штанов выпрыгнет, но позицию защитит, а второй это бездарь который даже бороться не умеет, за 4 этапа дважды испортил гонку соперникам (Пересу в Бельгии и Пиастри в Монце)
Ну с тобой всё понятно..Зря тебе писал
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Minuvert
У Рассела опять в шлеме дождь идет
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Рнпрл Аари
Феррари конечно могут и ошибиться а могут на пару съесть Рассела. А вообще ожидаю как минимум жёлтые флаги так что все может перевернуться сверху вниз
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Andres Dandaras
У Феррари кстати сауны нет похоже
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drow elf
Не лезь, дурилка. наши клоуны сами все сделают, а так ты только все испортишь.
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Paninaro
Ответ Mittermeyer
Вот это настоящий первый номер в команде, не то что 7кратный бездарь. Каким я был глупым, когда называл его Джек Расселом Терьером, смеялся над irs118ом, Бэтт монером и грипгаром. Вот кому должны платить 60 лямов. Мой прогноз, Хэмилтон ни разу не выиграет до истечения контракта и уйдет из Ф1 с позором.
С позором ушёл второй семикратный. Да ещё с каким! С Хэмом такого не будет.
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Mittermeyer
Ответ Paninaro
С позором ушёл второй семикратный. Да ещё с каким! С Хэмом такого не будет.
Шумахер хотя бы перерыв в выступлениях делал перед тем как в Мерс прийти. А Хэмилтон ни одного сезона не пропустил, а напарнику проиграет так же.
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