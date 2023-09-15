Серхио Перес: «Поведение задней оси болида было очень нестабильным»

Перес признал отставание от «Феррари» по итогам пятницы перед Гран-при Сингапура.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных практик, отметив нестабильность в поведении болида и серьезное отставание от конкурентов.

«Поведение задней оси болида было очень нестабильным. Во второй сессии ситуация ухудшилась в сравнении с тем, что было в первой практике. К тому же мы ждали, что « » на этой трассе будет очень сильна. Отыграть такое отставание к субботе будет очень непросто», – рассказал Перес.

«Ред Булл» и Перес согласны: его машина и настройки максимально близки к Ферстаппену. Почему же Макс тогда настолько быстрее?