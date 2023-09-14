Макс Ферстаппен о словах Вольффа про Википедию: «Возможно, в тот момент Тото еще был зол после неудачной для команды гонки»

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

По словам Ферстаппена, на трассе «Марина-Бэй» он ждет большего сопротивления со стороны конкурентов, чем на обычных трассах:

«Команда « » всегда выступала на очень высоком уровне – разница в том, что в 2023 году мы получили превосходящую соперников машину.

В то же самое время я могу сказать, что здесь нам придется тяжелее, чем обычно. В этом сезоне на трассах городского типа мы в целом смотрелись слабее, чем на обычных автодромах. Да, мы должны хорошо выступить и здесь, но я ожидаю более упорное сопротивление конкурентов.

Что касается изменения конфигурации трассы – ну, теперь нужно меньше тормозить, меньше поворачивать, вообще меньше работать (смеется). Нет, если серьезно – в результате изменений главным образом снизится нагрузка на шины. И я надеюсь, что мы сможем показать болельщикам хорошее соревнование».

Ферстаппен прокомментировал свои шансы продлить успешную серию и выиграть 11-ю гонку подряд:

«Я об этом так не думаю. В последние месяцы я не думал о том, чтобы выиграть 8, 9 или 10 гонок. Я никогда не меняю свое отношение. Я просто стараюсь добиться максимально возможного результата на каждом Гран-при. В идеале максимальный результат – это победа. Но я знаю, что победа не всегда возможна. Но какого-то дополнительного давления я не ощущаю».

Также Ферстаппена попросили высказать свое мнение о реакции босса « » после его десятой победы подряд – когда австриец назвал его «рекордом для Википедии»:

«Не знаю. Возможно, в тот момент Тото еще был зол после неудачной для его команды гонки. Хотя меня такие комментарии несколько расстраивают, потому что стоит отдавать должное успехам твоих соперников».

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