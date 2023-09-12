Гюнтер Штайнер: «Сказал Джину Хаасу, что, оказывается, отсуживаю у него 900 миллионов долларов. Он ответил: «Удачи!»

Теги Формула-1 Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер деньги Авто

Гюнтер Штайнер опроверг слухи о тяжбе с владельцем «Хааса».

Как сообщало издание Business F1 Magazine, Штайнеру якобы пообещали 50 процентов команды, которую он возглавил, однако позже Джин Хаас отказался от договоренности. Утверждалось, что Гюнтер намерен потребовать 900 миллионов долларов в суде.

«Я сказал Джину, что, оказывается, отсуживаю у него 900 миллионов долларов. Он ответил: «Удачи!»

Откуда берутся эти истории? Кто их придумывает?» – приводит слова Штайнера журналист Джо Сейвард.

Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Шумахер заслуживает шанс в «Ф-1» с достойным руководителем, а не Штайнером, который не умеет управлять»

Нико Хюлькенберг: «Магнуссен повторяет, что я не видел настоящего Штайнера. Гюнтер расслаблен, не было срывов в этом году»

1 комментарий

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<~Inter~>
в каком мире Хаас стоит почти 2 млрд?
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