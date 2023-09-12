Гюнтер Штайнер: «Сказал Джину Хаасу, что, оказывается, отсуживаю у него 900 миллионов долларов. Он ответил: «Удачи!»

Гюнтер Штайнер опроверг слухи о тяжбе с владельцем «Хааса».

Как сообщало издание Business F1 Magazine, Штайнеру якобы пообещали 50 процентов команды, которую он возглавил, однако позже отказался от договоренности. Утверждалось, что Гюнтер намерен потребовать 900 миллионов долларов в суде.

«Я сказал Джину, что, оказывается, отсуживаю у него 900 миллионов долларов. Он ответил: «Удачи!»

Откуда берутся эти истории? Кто их придумывает?» – приводит слова Штайнера журналист Джо Сейвард.

Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Шумахер заслуживает шанс в «Ф-1» с достойным руководителем, а не Штайнером, который не умеет управлять»

Нико Хюлькенберг: «Магнуссен повторяет, что я не видел настоящего Штайнера. Гюнтер расслаблен, не было срывов в этом году»