Нико Хюлькенберг: «Магнуссен повторяет, что я не видел настоящего Штайнера. Гюнтер расслаблен, не было срывов в этом году»
Нико Хюлькенберг оценил нрав нового босса Гюнтера Штайнера.
Немецкий пилот присоединился к «Хаасу» в 2023 году и стал напарником Кевина Магнуссена.
– Сильно ли Гюнтер отличается от других руководителей команд, с кем вы работали?
– Ну, они все разные. У меня были другие руководители, которые тоже являлись яркими личностями. У каждого свой стиль, свой путь, свой характер. Но я со всеми лажу довольно хорошо, адаптируюсь.
Я прямолинейный человек, мне нравится четкое, открытое и честное общение. Мне кажется, что это совпадает с ценностями Гюнтера, он очень похож. Мы очень здорово ладим, сотрудничество развивается очень хорошо.
– Отличается ли Гюнтер, которого мы видим в сериале Netflix, от Гюнтера, с которым вы имеете дело на повседневной основе?
– Я не знаю. Кевин повторяет, что я еще не открыл для себя, еще не видел настоящего Гюнтера. Похоже, в этом сезоне он довольно расслаблен, не было никаких срывов. Сейчас он другой в сравнении с тем, что можно увидеть на Netflix. Но, честно говоря, с ним очень приятно и здорово работать.
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