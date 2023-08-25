Гюнтер Штайнер о составе «Хааса»: «Не говорил ни с кем кроме Хюлькенберга и Магнуссена. Приглашение новичка – риск»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил сохранение состава команды.

В 2024 году за американский коллектив продолжат выступать и .

«Решение было довольно простым, так как я уже несколько месяцев назад начал говорить: «Думаю, все достаточно хорошо».

Что касается Нико, мы не подписали двухлетний контракт, поскольку не знали, в какой форме он вернется. Но он показал, что очень силен.

Кевин, должно быть, недоволен своими выступлениями в квалификациях в данный момент. У него проблемы с нестабильностью машины. Он не знает, как болид будет себя вести от поворота к повороту.

Я считаю, что у нас лучший состав, который мы можем получить в данный момент, учитывая финансы и эффективность машины. Я ни с кем больше не говорил.

Если посмотреть по сторонам, вариантов без риска немного. Сейчас я не хочу рисковать, так как не считаю, что это оправданно. На мой взгляд, мы неплохо разобрались с гонщиками. Теперь надо разобраться с машиной. Работаем шаг за шагом.

Год назад беспокойство вызывали пилоты, в этом сезоне это не повод переживать, как и в следующем. Нужно поставить галочку и двигаться дальше. Надо прибавлять. Приглашение новичка – рискованное дело», – высказался .

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