Борис Ротенберг: «Машина «СМП» для гонок на выносливость опережает «Мерседесы», «Тойоты»

Борис Ротенберг рассказал о новых успехах «СМП Рейсинг».

По словам основателя гоночной программы, творение для гонок на выносливость превосходит по скорости «Мерседесы» и «Тойоты».

«Начнем с того, что мы достигли в автоспорте довольно высоких результатов. У нас было построено три машины, способных бороться с лучшими и самыми известными командами. Нас даже в какой‑то момент «прижали» весом, потому что мы уже были в секунде от самых быстрых машин. Когда в «Ле Мане» едешь 24 часа, зрелище неимоверное, куда круче « ‑1», и мы там стали третьими на нашей машине вслед за двумя гибридными. То есть стали лучшей негибридной машиной в мире.

Когда началось это сложное время, мы все соревнования перенесли в Россию. И создали машину под наши российские дороги. Мы побеждаем на своих гонках на выживание. Например, скоро в Сочи будет шестичасовая гонка, мы будем и дальше двигаться в этом направлении. Мы по времени опережаем « », «Тойоты», наша машина быстрее, за счет пилотов и аэродинамики мы выигрываем», – заявил Ротенберг.

«Быстрейший болид России» от компании Ротенберга сломался в повороте и на полной скорости улетел в барьеры