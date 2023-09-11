Борис Ротенберг: «Машина «СМП» для гонок на выносливость опережает «Мерседесы», «Тойоты»

Теги Тойота 24 часа Ле-Мана Формула-1 Мерседес WEC Борис Ротенберг-старший СМП Авто

Борис Ротенберг рассказал о новых успехах «СМП Рейсинг».

По словам основателя гоночной программы, творение для гонок на выносливость превосходит по скорости «Мерседесы» и «Тойоты».

«Начнем с того, что мы достигли в автоспорте довольно высоких результатов. У нас было построено три машины, способных бороться с лучшими и самыми известными командами. Нас даже в какой‑то момент «прижали» весом, потому что мы уже были в секунде от самых быстрых машин. Когда в «Ле Мане» едешь 24 часа, зрелище неимоверное, куда круче «Формулы‑1», и мы там стали третьими на нашей машине вслед за двумя гибридными. То есть стали лучшей негибридной машиной в мире.

Когда началось это сложное время, мы все соревнования перенесли в Россию. И создали машину под наши российские дороги. Мы побеждаем на своих гонках на выживание. Например, скоро в Сочи будет шестичасовая гонка, мы будем и дальше двигаться в этом направлении. Мы по времени опережаем «Мерседесы», «Тойоты», наша машина быстрее, за счет пилотов и аэродинамики мы выигрываем», – заявил Ротенберг.

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3 комментария

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alex8895
Борис Ротенберг: Машина СМП для гонок на выносливость опережает Мерседес и Тойоту, потому что они не гоняются с нами.
+4
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whoisme
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Харламов Никита
а ПРИЖАЛИ весом это как ?!
машина была на 146кг. легче - поэтому и быстрее ?! ;)
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