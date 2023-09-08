«Альпин» заключила партнерское соглашение с Qatar Airways – логотипы компании появятся на шлемах гонщиков на Гран-при Катара

Компания Qatar Airways стала спонсором « ». Как сообщается в пресс-служба, в результате сделки компания станет официальным авиаперевозчиком «Альпин».

Контракт с французской командой заключен на несколько лет. По ходу Гран-при Катара логотипы компании появятся на шлемах гонщиков и разной атрибутике. Планируется ряд совместных маркетинговых мероприятий.

Болид «Ф-1» выставили против крутейшего мотоцикла, электроавтобуса на 2040 л.с. и раллийников. Кто же выиграл?