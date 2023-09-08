«Альпин» заключила партнерское соглашение с Qatar Airways – логотипы компании появятся на шлемах гонщиков на Гран-при Катара
Компания Qatar Airways стала спонсором «Альпин». Как сообщается в пресс-служба, в результате сделки компания станет официальным авиаперевозчиком «Альпин».
Контракт с французской командой заключен на несколько лет. По ходу Гран-при Катара логотипы компании появятся на шлемах гонщиков и разной атрибутике. Планируется ряд совместных маркетинговых мероприятий.
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