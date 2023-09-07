Президент «Либерти Медиа»: «Ф-1» может разве что сломать ногу Ферстаппену в духе Тони Хардинг»

Теги Ред Булл Стефано Доменикали Тоня Хардинг Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Грег Маффей признал, что доминирование остается нерешаемой проблемой «Формулы-1»

В то же время исполнительный директор и президент «Либерти Медиа» подчеркнул, что в пелотоне кипит борьба, несмотря на превосходство «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.

Менеджер в шутку вспомнил историю американской фигуристки Тони Хардинг, которую обвинили в соучастии в нападении на соперницу. Скандал лег в основу фильма «Тоня против всех».

«Борьба в средней группе довольно интересная, и мы можем показать со статистической точки зрения, что обгонов больше, чем когда-либо.

Очевидно, вызов в том, что Макс Ферстаппен проводит невероятный сезон, устанавливает рекорды. [Руководитель «Ф-1»] Стефано Доменикали справедливо пытается перевернуть ситуацию и говорит: «Приходите наблюдать за этим историческим событием, вы никогда не видели такой успех и не захотите пропускать». Посмотрим, сработает ли это.

Реальность такова, что у нас очень привлекательный и конкурентоспособный продукт, если не считать скорости Макса. Даже не знаю, что мы можем сделать, разве что сломать ему ногу в духе Тони Хардинг.

Но он феномен. Он пилотирует, похоже, быстрейшую машину, и пилотирует ее очень хорошо. Посмотрите на траектории, на то, насколько они агрессивны, однако он справляется. Это просто поразительно. Можно и с точки зрения статистики показать, что он быстрее всех», – сообщил менеджер.

Маффей также высказался об интересе к «Формуле-1»:

«Надо следить за интересом к нашему спорту в целом, оценивать только ТВ-аудиторию тяжело. В среднем число зрителей год к году растет. Тем не менее, есть особые обстоятельства: к примеру, в Майами в прошлом году гонка проходила как отдельное событие, а в этом конкурировала с игрой «Майами Хит» в плей-офф [НБА].

Если взять весь интерес, измеренный не только по ТВ, а по росту в инстаграме, ютубе, тиктоке, то взлет измеряется большими двузначными числами. Так что, уверен, спрос очень высокий».

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6 комментариев

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Iceman
«Грег Маффей признал, что доминирование остается нерешаемой проблемой «Формулы-1»»

В свое время Берни и Макс стабильно раз в 2 года переписывали правила, чтобы затормозить какую-нибудь команду. И это отлично работало
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Женя Дерунов
во время доминирования Мерседеса в пелотоне тоже была борьба и было интересно за ней наблюдать. Может стоит что-то делать с самовозкамт? Может регламент менять не раз в 7 лет, а чаще? Какой прикол смотреть за доминированием одной команды или Либерти думает что этим можно увеличить популярность формулы?
А так мы получаем сперва Мерседес, а сейчас РБ...круто чё.
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Женя Дерунов
Ответ tpoil
Его и так корректируют по несколько раз каждый год, нет такого, что 7 лет ничего не меняется. Кардинально же менять 2-3 года регламент, как вы это себе представляете? При том, что это не старые времена, когда можно было кол-во цилиндров и объем двигателя хоть каждый год менять, сейчас есть тенденция на снижение выбросов и электрификацию, так что с двигателем уже особо ничего не придумаешь и переписывать правила просто напросто не сможешь каждый год, если не заниматься ерундой и не менять объем на 1/10 то вперед то назад каждый год. А в области аэродинамики и так каждые несколько лет что то да меняется. Можно было бы уменьшите размеры болидов, но тут опять же свое слово говорит батарея.
то что меняется это такая мелочь....в большей степени все эти изменения нацелены на серые зоны и не более того.
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Башмак Нирванов
Предложение: вписать в Регламент обязанность чертежи Адриана Ньюи открывать в общий доступ на второй год нового регламента. 😉
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tpoil
Ответ Женя Дерунов
во время доминирования Мерседеса в пелотоне тоже была борьба и было интересно за ней наблюдать. Может стоит что-то делать с самовозкамт? Может регламент менять не раз в 7 лет, а чаще? Какой прикол смотреть за доминированием одной команды или Либерти думает что этим можно увеличить популярность формулы? А так мы получаем сперва Мерседес, а сейчас РБ...круто чё.
Его и так корректируют по несколько раз каждый год, нет такого, что 7 лет ничего не меняется. Кардинально же менять 2-3 года регламент, как вы это себе представляете? При том, что это не старые времена, когда можно было кол-во цилиндров и объем двигателя хоть каждый год менять, сейчас есть тенденция на снижение выбросов и электрификацию, так что с двигателем уже особо ничего не придумаешь и переписывать правила просто напросто не сможешь каждый год, если не заниматься ерундой и не менять объем на 1/10 то вперед то назад каждый год. А в области аэродинамики и так каждые несколько лет что то да меняется. Можно было бы уменьшите размеры болидов, но тут опять же свое слово говорит батарея.
0
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Рнпрл Аари
Ответ Башмак Нирванов
Предложение: вписать в Регламент обязанность чертежи Адриана Ньюи открывать в общий доступ на второй год нового регламента. 😉
А также чертежи двигателей, батарей приводов и тд всех команд))
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