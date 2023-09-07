Президент «Либерти Медиа»: «Ф-1» может разве что сломать ногу Ферстаппену в духе Тони Хардинг»

Грег Маффей признал, что доминирование остается нерешаемой проблемой «Формулы-1»

В то же время исполнительный директор и президент «Либерти Медиа» подчеркнул, что в пелотоне кипит борьба, несмотря на превосходство «Ред Булл» и .

Менеджер в шутку вспомнил историю американской фигуристки Тони Хардинг, которую обвинили в соучастии в нападении на соперницу. Скандал лег в основу фильма «Тоня против всех».

«Борьба в средней группе довольно интересная, и мы можем показать со статистической точки зрения, что обгонов больше, чем когда-либо.

Очевидно, вызов в том, что Макс Ферстаппен проводит невероятный сезон, устанавливает рекорды. [Руководитель «Ф-1»] справедливо пытается перевернуть ситуацию и говорит: «Приходите наблюдать за этим историческим событием, вы никогда не видели такой успех и не захотите пропускать». Посмотрим, сработает ли это.

Реальность такова, что у нас очень привлекательный и конкурентоспособный продукт, если не считать скорости Макса. Даже не знаю, что мы можем сделать, разве что сломать ему ногу в духе Тони Хардинг.

Но он феномен. Он пилотирует, похоже, быстрейшую машину, и пилотирует ее очень хорошо. Посмотрите на траектории, на то, насколько они агрессивны, однако он справляется. Это просто поразительно. Можно и с точки зрения статистики показать, что он быстрее всех», – сообщил менеджер.

Маффей также высказался об интересе к «Формуле-1»:

«Надо следить за интересом к нашему спорту в целом, оценивать только ТВ-аудиторию тяжело. В среднем число зрителей год к году растет. Тем не менее, есть особые обстоятельства: к примеру, в Майами в прошлом году гонка проходила как отдельное событие, а в этом конкурировала с игрой «Майами Хит» в плей-офф [НБА].

Если взять весь интерес, измеренный не только по ТВ, а по росту в инстаграме, ютубе, тиктоке, то взлет измеряется большими двузначными числами. Так что, уверен, спрос очень высокий».

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