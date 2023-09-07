Педро де ла Роса: «Ферстаппену было бы тяжело с Хэмилтоном или Алонсо в «Ред Булл», все решили бы детали»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Педро де ла Роса назвал гонщиков, поборовшихся бы с Максом Ферстаппеном.

По мнению испанца, лучшими пилотами «Формулы-1» помимо представителя «Ред Булл» являются Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Если посадить Льюиса или Фернандо Алонсо в эту машину, борьба будет непростой. Нелегко утверждать, что Макс бы их победил. Это стало бы очень и очень тяжелой задачей и для Макса, и для Фернандо, и для Льюиса – я считаю их тремя лучшими гонщиками на решетке. Все решили бы детали», – заявил амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.

Де ла Роса объяснил отсутствие в списке гонщика «Феррари» Шарля Леклера:

«Я мог бы назвать Ландо Норриса, Расселла – я считаю их всех выдающимися пилотами, не поймите меня неправильно. Но меня интересуют самые стабильные спортсмены нашей эры, и это Макс, Льюис, Фернандо.

Неважно, какие у них комплекты, болиды, напарники, на каких они автодромах, они всегда на уровне, всегда показывают нечто особенное. Неважно, сражаются ли они за победы или, как Фернандо, за третий сегмент или последнее очко в составе «Альпин», они всегда выступают выдающимся образом. Они всегда выдают нечто новое и особенное, поэтому я восхищаюсь этими пилотами.

Шарль – фантастический гонщик, без сомнения. Но лишь время покажет, доберется ли он до этой тройки».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
morozovvasya
По делу всё разложил, респект!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евгений рычков
Это все из области догадок и тыкания пальца в небо. Но все же кажется, что в Редбуле у тапка всегда перед любым пилотом будут определенные преференции и вряд ли он там проиграет Хэму или Алонсо. Но вот перейди тапок в другую команду, например в Феррари или Мерседес и уже ему будет очень тяжело с Леклером или Хэмом и вряд ли он их победит. Это не отменяет того что Ферстаппен очень сильный пилот, очень стабильный и в последнее время стал более корректным на трассе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1382
Ответ Великий Алонсо
Ты просто лучший, урыл очередного дилетанта 👍
сам с собой ведёшь беседу?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
А если не в Ред Булл, где с недодвухкратного пылинки сдувают, тапка не только эти двое укатают. Так было с Феттелем, так будет и с Йосовичем - ничего особенного.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DelNord
А вот складывается такое ощущение, что разговоры на эту тему (про недостаточную силу напарников Макса) задевают Марко.
Отсюда и эти варианты с Норрисом. Типа, ах, вам величие Макса не великое? Напарники у него слабые? Так мы вам сейчас все покажем и докажем - переманим одну из главных звезд поколения (а до этого сами будем говорить, что самую главную), и ее показательно Макс превзойдет. Все для этого и сделаем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Ответ EconomistGl
Так Баттону он же слил в 2015?)) Мешки Масса и Райкконен - не показатели.
Если ты Ф1 смотрел глазами, а не шоколадным глазом, то мог бы заметить очевидную вещь, что Алонсо был стабильно быстрее Баттона, как и всех остальных своих напарников в карьере. Не буду даже перед каким-то ноунеймом на спортсе распинаться и рассказывать, что тот Макларен ломался через одну гонку и набор очков превращался в лотерею, к слову, Алонсо в 2016 закономеренно обошёл Баттона в лз, когда машина стала чуть надёжнее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Розарио Агро
Ответ Дмитрий Дудников
Скорее им было бы тяжело с Ферстаппеным. Уверенности в себе у него хватает. Команда его, и за него. И похоже сам болид - это краеугольный камень, быстрой но требующий адаптации. Если по-честному, то больше уверен (в умении адаптироваться) в Алонсо, чем Хэме.
А если их всех посадить в Астон, или в Мерс?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий