Педро де ла Роса: «Ферстаппену было бы тяжело с Хэмилтоном или Алонсо в «Ред Булл», все решили бы детали»
Педро де ла Роса назвал гонщиков, поборовшихся бы с Максом Ферстаппеном.
По мнению испанца, лучшими пилотами «Формулы-1» помимо представителя «Ред Булл» являются Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
«Если посадить Льюиса или Фернандо Алонсо в эту машину, борьба будет непростой. Нелегко утверждать, что Макс бы их победил. Это стало бы очень и очень тяжелой задачей и для Макса, и для Фернандо, и для Льюиса – я считаю их тремя лучшими гонщиками на решетке. Все решили бы детали», – заявил амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.
Де ла Роса объяснил отсутствие в списке гонщика «Феррари» Шарля Леклера:
«Я мог бы назвать Ландо Норриса, Расселла – я считаю их всех выдающимися пилотами, не поймите меня неправильно. Но меня интересуют самые стабильные спортсмены нашей эры, и это Макс, Льюис, Фернандо.
Неважно, какие у них комплекты, болиды, напарники, на каких они автодромах, они всегда на уровне, всегда показывают нечто особенное. Неважно, сражаются ли они за победы или, как Фернандо, за третий сегмент или последнее очко в составе «Альпин», они всегда выступают выдающимся образом. Они всегда выдают нечто новое и особенное, поэтому я восхищаюсь этими пилотами.
Шарль – фантастический гонщик, без сомнения. Но лишь время покажет, доберется ли он до этой тройки».
А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?
Отсюда и эти варианты с Норрисом. Типа, ах, вам величие Макса не великое? Напарники у него слабые? Так мы вам сейчас все покажем и докажем - переманим одну из главных звезд поколения (а до этого сами будем говорить, что самую главную), и ее показательно Макс превзойдет. Все для этого и сделаем.