Льюис Хэмилтон: «Считаем дни, оставшиеся до окончания сезона»

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что с нетерпением ждет окончания сезона и возможности больше не выступать на болиде 2023 года.

«Гонки даются мне довольно просто. Мне просто нужно лучше выступать в квалификациях, а так последняя гонка получилась не такой уж трудной.

И я просто смирился с возможностями нашей машины. В этот раз она оказалась третьей по скорости в пелотоне, и для нас, очевидно, это болезненная ситуация. Мы хотели бы оказаться быстрее. А так мы просто считаем дни, оставшиеся до окончания сезона и до февраля следующего года», – рассказал Хэмилтон.

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22 комментария

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Рнпрл Аари
Ответ alex8895
Хэмилтон: "И в этот раз машина оказалась третьей по скорости в пелетоне" Так вы на такой побеждали в чемпионате досрочно, лучшие круги на старых шинах ставили.
Он и в Монце жаловался на резину после питстопа мол быстро убивается, в итоге подрезал Пиастри вышел на шестое место ещё и оторвался от Албона так чтобы место от штрафа не потерять
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alex8895
Хэмилтон: "И в этот раз машина оказалась третьей по скорости в пелетоне"

Так вы на такой побеждали в чемпионате досрочно, лучшие круги на старых шинах ставили.
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alex8895
Хэмилтон: Считаем дни до конца сезона и до февраля следующего года.

Ферстаппен: Считайте как минимум до февраля 2026 года
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Lestyv
А что-то предвещает, что в следующем сезоне будет по-другому? Вряд ли до смены регламента кто-то сможет потягаться с РБ
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Alex Sin
Ответ Mittermeyer
4 место в ЛЗ и целая поул позиция, Алонсо даже такого не имеет.
Так Алонсо не превозмогатель, куда ему до Хэма. Читай внимательней, я же говорю Льюису пора начинать делать то, что он лучше всех умеет, превозмогать.
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Великий Алонсо
Клоун. 80% пелетона за счастье на такой машине ездить, но избалованный самовозник думает иначе, липовый чемпион.
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Alex Sin
Льюис самое время начать превозмогать и показывать скилл, на 3 машине чемпа. А ты лапки к верху, ну что это за чемпион. Так чемпиончик.
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Рнпрл Аари
Ответ MP423
Он не жаловался в Монце на шины. Он сомневался, что они выдержат до финиша.
И это было, и в моменте говорил что быстро изнашиваются
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Lestyv
Ответ irs118return
а че, пусть сваливает досрочно в отпуск, все равно от него толку ноль, Мика посадят в оставшихся гонках, больше пользы будет)
Дядя Ральф, перелогиньтесь
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KMR
Сдался блмщик
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ALMANAC
Плак плак)
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Mittermeyer
Эх вот бы Мерсы выкатили ведро, Льюис воспользовался опционом и разорвал контракт, а вместо него новичка посадили из программы поддержки, например Фредерика Вести.
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alex1382
Башмак порвался
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MP423
Ответ Рнпрл Аари
Он и в Монце жаловался на резину после питстопа мол быстро убивается, в итоге подрезал Пиастри вышел на шестое место ещё и оторвался от Албона так чтобы место от штрафа не потерять
Он не жаловался в Монце на шины. Он сомневался, что они выдержат до финиша.
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<~Inter~>
Ответ Lestyv
А что-то предвещает, что в следующем сезоне будет по-другому? Вряд ли до смены регламента кто-то сможет потягаться с РБ
Ну конкуренты должны подтянуться и РБ уже не должен доминировать в каждой гонке. На дистанции сезона вряд-ли с ними кто-то справится, но на отдельных этапах хотелось бы видеть борьбу
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Mittermeyer
Ответ Alex Sin
Так Алонсо не превозмогатель, куда ему до Хэма. Читай внимательней, я же говорю Льюису пора начинать делать то, что он лучше всех умеет, превозмогать.
Стареет, теперь превозмогание только до 4 места распространяется.
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