Льюис Хэмилтон: «Считаем дни, оставшиеся до окончания сезона»

Пилот « » рассказал, что с нетерпением ждет окончания сезона и возможности больше не выступать на болиде 2023 года.

«Гонки даются мне довольно просто. Мне просто нужно лучше выступать в квалификациях, а так последняя гонка получилась не такой уж трудной.

И я просто смирился с возможностями нашей машины. В этот раз она оказалась третьей по скорости в пелотоне, и для нас, очевидно, это болезненная ситуация. Мы хотели бы оказаться быстрее. А так мы просто считаем дни, оставшиеся до окончания сезона и до февраля следующего года», – рассказал Хэмилтон.

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