Фредерик Вассер: «Это лучший уик-энд сезона для «Феррари» на данный момент»

Руководитель «Феррари» остался доволен выступлением команды на Гран-при Италии.

Вассер считает, что «Феррари» на домашнем этапе впервые в сезоне смогла навязать борьбу « ».

«Мы впервые смогли бросить вызов «Ред Булл», бороться с ними. Но соперники все равно были лучше, в этом нет никаких сомнений. Однако нам удавалось держаться с ними примерно в одном темпе на протяжении большей части заезда. Уверен, это был в целом лучший уик-энд сезона на данный момент.

Я очень рад за , в том числе, потому что он, как мне кажется, смог сделать существенный шаг вперед. Речь необязательно идет о квалификации или гонке, скорее о том, как он подготовился к уик-энду, в какой форме подошел к первому же кругу в первой практике. И это также стало хорошим уроком в контексте проведения оставшихся в сезоне гонок», – рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил