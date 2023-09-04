Фредерик Вассер: «Это лучший уик-энд сезона для «Феррари» на данный момент»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер остался доволен выступлением команды на Гран-при Италии.
Вассер считает, что «Феррари» на домашнем этапе впервые в сезоне смогла навязать борьбу «Ред Булл».
«Мы впервые смогли бросить вызов «Ред Булл», бороться с ними. Но соперники все равно были лучше, в этом нет никаких сомнений. Однако нам удавалось держаться с ними примерно в одном темпе на протяжении большей части заезда. Уверен, это был в целом лучший уик-энд сезона на данный момент.
Я очень рад за Карлоса, в том числе, потому что он, как мне кажется, смог сделать существенный шаг вперед. Речь необязательно идет о квалификации или гонке, скорее о том, как он подготовился к уик-энду, в какой форме подошел к первому же кругу в первой практике. И это также стало хорошим уроком в контексте проведения оставшихся в сезоне гонок», – рассказал Вассер.
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