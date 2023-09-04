Дэймон Хилл о реакции Вольффа на рекорд Ферстаппена: «Это прозвучало довольно грубо – не похоже на Тото»

Теги Дэймон Хилл Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Чемпион «Формулы-1» Дэймон Хилл прокомментировал высказывание Тото Вольффа о рекорде, установленном Максом Ферстаппеном.

Выиграв Гран-при Италии, Ферстаппен одержал десятую подряд победу в сезоне, превзойдя достижение Себастьяна Феттеля и установив рекорд «Формулы-1».

В то же время Вольфф назвал данный рекорд не важным и ни на что не влияющим – рекордом, который останется разве что на страницах «Википедии».

«Это прозвучало довольно грубо, не слишком вежливое высказывание. И это не похоже на Тото, который обычно является просто образцом настоящего спортсмена.

Думаю, ему сейчас просто немного больно. Ведь они знают, каково это – вот так доминировать в чемпионате. А сами они даже не смогли попасть на подиум.

Похоже, что они немного сбиты с толку и не до конца понимают, что именно им нужно делать дальше, но кто это может знать? «Феррари» в Монце выступила очень здорово – думаю, трасса хорошо подошла их машине. Но сейчас, по ощущениям, куда бы мы ни приехали – у «Ред Булл» везде будет преимущество, а нам остается лишь наблюдать за этим», – рассказал Хилл.

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6 комментариев

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Michael_Monza
Дэймон Хилл о реакции Вольффа на рекорд Феттеля: «Это прозвучало довольно грубо – не похоже на Тото»

Ну вы хоть проверяйте что пишите то?!
+6
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+6
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Дмитрий Дудников
Странная реакция, если из-за рекорда это всё. Это не их рекорд был, чё Вольффу переживать? Что Хэм, в своё время, его не поставил? Так Ферзь тут точно ни при чём.
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Рнпрл Аари
Нутро лезет, привыкли побеждать))
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-2
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Александр Деев
Как раз это очень на него похоже. Я бы сказал в этом и есть весь Тото
+3
0
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alex1382
как раз на Тотоху это очень похоже. Как только в 2021 у них появился серьёзный конкурент, из Тотохи весь навоз сразу начал выходить
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