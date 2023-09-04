Дэймон Хилл о реакции Вольффа на рекорд Ферстаппена: «Это прозвучало довольно грубо – не похоже на Тото»

Чемпион «Формулы-1» прокомментировал высказывание о рекорде, установленном .

Выиграв Гран-при Италии, Ферстаппен одержал десятую подряд победу в сезоне, превзойдя достижение Себастьяна Феттеля и установив рекорд «Формулы-1».

В то же время Вольфф назвал данный рекорд не важным и ни на что не влияющим – рекордом, который останется разве что на страницах «Википедии».

«Это прозвучало довольно грубо, не слишком вежливое высказывание. И это не похоже на Тото, который обычно является просто образцом настоящего спортсмена.

Думаю, ему сейчас просто немного больно. Ведь они знают, каково это – вот так доминировать в чемпионате. А сами они даже не смогли попасть на подиум.

Похоже, что они немного сбиты с толку и не до конца понимают, что именно им нужно делать дальше, но кто это может знать? «Феррари» в Монце выступила очень здорово – думаю, трасса хорошо подошла их машине. Но сейчас, по ощущениям, куда бы мы ни приехали – у « » везде будет преимущество, а нам остается лишь наблюдать за этим», – рассказал Хилл.

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