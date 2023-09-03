Макс Ферстаппен: «В конце гонки на болиде возникла небольшая проблема. Не знаю, в чем именно было дело»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Италии.

«Ощущения хорошие. Как мне кажется, мы провели еще одну сильную гонку. Вначале обгонять было очень непросто, у «Феррари» была очень высокая скорость на прямых. Но когда нам все-таки удалось выйти в лидеры, после этого все пошло хорошо.

Мы знали, что соперники из «Феррари» будут здесь очень быстры на прямых. Наша система DRS в этот уик-энд работала не так эффективно, поскольку нам пришлось немного изменить аэродинамическую конфигурацию болида.

При этом в конце гонки на болиде возникла небольшая проблема. Не знаю, в чем именно было дело, но у нас был достаточно большой отрыв, поэтому я смог спокойно доехать до финиша», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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Роман
Да, это было заметно, перед финишем Чеко начал сокращать отрыв.
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ThomasMuller13fan
Ответ Роман
Да, это было заметно, перед финишем Чеко начал сокращать отрыв.
Я в тот момент подумал, что Ферст заряжает батарею в надежде выдать лучший круг на последнем.
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Багира!
Ответ Роман
Да, это было заметно, перед финишем Чеко начал сокращать отрыв.
Ферстаппен просто скинул скорость, после того, как Перес прочно закрепился на втором месте. Никаких проблем у него не было.
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Вячеслав Сауров
Ответ Багира!
Ферстаппен просто скинул скорость, после того, как Перес прочно закрепился на втором месте. Никаких проблем у него не было.
Но ему надо же было объяснить, почему скорость упала? И дать надежду соперникам. Хороший ход же) А ты всё так же за Рика?) Здоровья ему, конечно, неудачно вернулся.
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