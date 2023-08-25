«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)
Чжоу Гуаньюй рискует потерять место в «Заубере» (выступает как «Альфа Ромео» до конца 2023 года).
Как сообщает It.motorsport.com, китайскому пилоту вовсе не гарантировано продление контракта, истекающего в конце нынешнего сезона. Чжоу изучает альтернативные варианты: в данный момент места остаются в «Уильямсе» и «Альфа Таури».
«Альфа Ромео» рассматривает двух кандидатов на кокпит Гуаньюя: третьего пилота команды и лидера «Формулы-2» Тео Пуршера и действующего чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича, который занимает должность резервиста «Астон Мартин».
Чжоу Гуаньюй: «Постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта с «Альфа Ромео», сейчас самое время»
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