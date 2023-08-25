«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)

Теги возможные переходы Заубер Уильямс Альфа Таури Формула-1 Формула-2 Астон Мартин Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Фелипе Другович Тео Пуршер Авто

Чжоу Гуаньюй рискует потерять место в «Заубере» (выступает как «Альфа Ромео» до конца 2023 года).

Как сообщает It.motorsport.com, китайскому пилоту вовсе не гарантировано продление контракта, истекающего в конце нынешнего сезона. Чжоу изучает альтернативные варианты: в данный момент места остаются в «Уильямсе» и «Альфа Таури».

«Альфа Ромео» рассматривает двух кандидатов на кокпит Гуаньюя: третьего пилота команды и лидера «Формулы-2» Тео Пуршера и действующего чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича, который занимает должность резервиста «Астон Мартин».

Чжоу Гуаньюй: «Постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта с «Альфа Ромео», сейчас самое время»

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4 комментария

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Savardus
А 50 миллионов спонсорских хоть у одного из них есть? я уж молчу что Чжоу- Ботас самая упорная пара в команде по квалификации (3-5), ровно так же как у Мерседеса. Там 3-5 проигрывает Рассел. Его тоже пора высаживать?
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Forever and Ever
Ответ Savardus
А 50 миллионов спонсорских хоть у одного из них есть? я уж молчу что Чжоу- Ботас самая упорная пара в команде по квалификации (3-5), ровно так же как у Мерседеса. Там 3-5 проигрывает Рассел. Его тоже пора высаживать?
Да просто так не будут менять, явно весь вопрос в деньгах.
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