«Альфа Ромео» рассматривает замену Чжоу на Пуршера или Друговича (It.motorsport)

Чжоу Гуаньюй рискует потерять место в « » (выступает как «Альфа Ромео» до конца 2023 года).

Как сообщает It.motorsport.com, китайскому пилоту вовсе не гарантировано продление контракта, истекающего в конце нынешнего сезона. Чжоу изучает альтернативные варианты: в данный момент места остаются в « » и « ».

«Альфа Ромео» рассматривает двух кандидатов на кокпит Гуаньюя: третьего пилота команды и лидера «Формулы-2» и действующего чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича, который занимает должность резервиста « ».

Чжоу Гуаньюй: «Постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта с «Альфа Ромео», сейчас самое время»

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