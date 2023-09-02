Фредерик Вассер об ожиданиях от гонки: «Мы можем чувствовать себя вполне уверенно после пятницы»

Теги Гран-при Италии Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился ожиданиями от завтрашней гонки в Монце.

«Трудно предсказать, что случится. В пятницу с гоночным темпом все было в порядке – хотя длинные отрезки вышли короткими из-за красного флага. Но все же темп получился хорошим. Мы проехали четыре или пять кругов подряд – это не самый длинный отрезок, не репродукция гонки. Но все же лучше [чем ничего].

Думаю, что когда мы в хорошей форме в квалификации, то также хорошо выступаем в воскресенье. Мы немного отстаем [от лидеров], [потому] чуть сильнее атакуем, чтобы держаться за идущей впереди группой – и шины быстрее изнашиваются. Но давайте посмотрим, где мы окажемся после первого круга и что мы сможем сделать. Мы можем чувствовать себя вполне уверенно после пятницы.

Оба болида в первой тройке – это всегда преимущество, но, с точки зрения стратегии, можно немного поиграться. Но думаю, все сведется больше к темпу, чем к чисто стратегии», – сказал Вассер.

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3 комментария

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eRuS
Ага, после вашей стратегии Сайнц будет 5-м, а Шарль дай бог за очки поборется….знаем….проходили….
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Мандалай
Завтра по классике Фуры ниже Мерса финишируют.
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Aleksandr Lesnikov
для начала будет круто, если "стратеги" протрезветь успеют, после отмечания домашнего поула)
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