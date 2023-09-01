Карлос Сайнс о лучшем времени пятницы: «Завтра легкой прогулки точно не будет»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Пятница сложилась для команды хорошо. Как кажется, в этот уик-энд мы демонстрируем хорошую скорость. Судя по всему, «Монца» подходит нам лучше, чем «Зандворт», где мы выступали неделю назад.

Но мы также знаем, что это была лишь пятница. И завтра легкой прогулки точно не будет. Полагаю, что в квалификации полдюжины машин могут уместиться в диапазон всего пары десятых секунды.

Мы постараемся выжать из болида еще больше скорости. Особенно нам нужно прибавлять в темпе на длинной дистанции, если мы хотим добиться хорошего результата в воскресенье, на глазах у наших болельщиков», – рассказал Сайнс.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?