Карлос Сайнс о лучшем времени пятницы: «Завтра легкой прогулки точно не будет»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии.

«Пятница сложилась для команды хорошо. Как кажется, в этот уик-энд мы демонстрируем хорошую скорость. Судя по всему, «Монца» подходит нам лучше, чем «Зандворт», где мы выступали неделю назад.

Но мы также знаем, что это была лишь пятница. И завтра легкой прогулки точно не будет. Полагаю, что в квалификации полдюжины машин могут уместиться в диапазон всего пары десятых секунды.

Мы постараемся выжать из болида еще больше скорости. Особенно нам нужно прибавлять в темпе на длинной дистанции, если мы хотим добиться хорошего результата в воскресенье, на глазах у наших болельщиков», – рассказал Сайнс.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

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